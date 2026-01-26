Senadores demócratas piden a los republicanos que rechacen la financiación al Departamento de Seguridad de EEUU

El líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha pedido este domingo al Partido Republicano que rechace el proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional, tras la muerte de dos estadounidenses a mano de agentes federales en el estado de Minnesota, lo que amenaza con provocar el cierre parcial del Gobierno.

"Los atroces asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en las calles de Minneapolis deben llevar a los republicanos a unirse a los demócratas para reformar el Servicio de Control DE Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Protección Fronteriza con el fin de proteger al pueblo", ha manifestado en un comunicado en el que ha defendido que los ciudadanos "deben estar a salvo del abuso de su propio Gobierno".

La propuesta de Schumer llega después de que se haya comprometido, junto a otros compañeros demócratas como Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, a votar en contra de la financiación para el Departamento de Seguridad, la cartera dirigida por Kristi Noem, en una votación que tendrá lugar la próxima semana en la Cámara Alta estadounidense tras el mortal tiroteo a Alex Pretti.

La ley de financiación estaría incluida en un paquete legislativo más amplio junto con otros proyectos clave para el funcionamiento de la administración federal, por lo que la negativa demócrata podría suponer el cierre parcial del Gobierno si no se alcanza un acuerdo antes del próximo viernes 31 de enero.

Pretti, un enfermero estadounidense, murió el sábado cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación del ICE para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis. Las autoridades federales destacan que Pretti portaba un arma en el momento del incidente y apelan al derecho a defenderse de los agentes. Sin embargo, y aunque Pretti tenía licencia para armas, lo que portaba en la mano derecha y que se puede ver en las imágenes de los vídeos publicados sobre lo ocurrido sería su teléfono móvil, han explicado los padres del fallecido.

"Tenía el teléfono en la mano derecha y la mano izquierda, sin nada, ara intentar proteger a la mujer que acababa de tirar al suelo el ICE, todo ello mientras estaba siendo rociado con pimienta", han relatado Michael y Susan Pretti en un comunicado difundido en redes sociales.

Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero también tiroteada o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la "ocupación".