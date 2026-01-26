Rebeldes del este de Birmania liberan a 500 prisioneros de la junta militar por "buena conducta"

El rebelde Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) ha anunciado este lunes la liberación de unos 500 prisioneros de la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021, una medida que afecta a aquellos que "han mostrado un buen comportamiento desde su captura".

Un portavoz de este grupo rebelde, que se encuentra en el norte del estado de Shan, en el este del país, ha indicado que estos "prisioneros de guerra" formaban parte de un grupo capturado durante la caída del Mando Regional del Noreste (NRC, por sus siglas en inglés), responsable fundamentalmente de la defensa de la zona septentrional de Shan, según ha recogido el portal de noticias Myanmar Now.

Todos ellos habían pasado a estar bajo custodia del MNDAA tras una serie de fuertes enfrentamientos registrados en la localidad de Lashio, en el marco de la ofensiva conjunta puesta en marcha por varias fuerzas insurgentes y conocida como 'Operación 1027'.

Desde el MNDAA han afirmado que se han examinado rigurosamente los casos antes de conmutar decenas de sentencias y afirmar que cientos de soldados habían recibido el indulto por buen comportamiento.

Fuentes cercanas al asunto han matizado que esta liberación se debe al deterioro de la salud de los prisioneros. Así, han manifestado que generalmente se alimentan con sopa de lentejas y arroz y sufren insomnio, por lo que "muchos enferman".

En julio de 2024, durante la segunda parte de la citada operación rebelde, el MNDAA y las fuerzas conjuntas lanzaron un ataque contra Lashio, donde se encontraban numerosos batallones y unidades militares. Allí, lograron capturar a unos 4.000 efectivos y familiares de militares, si bien unos 3.000 fueron puestos en libertad ese mismo año.