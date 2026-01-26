Obama destaca que la muerte de un hombre a manos de agentes en Minnesota debe ser "una llamada de atención"

Michelle y Barack Obama señalaron que la respuesta federal tras el reciente tiroteo en Minnesota no ha contado con la transparencia necesaria y reclamaron mayor responsabilidad en la labor policial a nivel nacional. La muerte de Alex Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza -durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis- ha suscitado preocupación por el respeto a los derechos civiles y el deterioro de principios democráticos en Estados Unidos. Según consignó Europa Press, el exmandatario estadounidense consideró que este hecho debería representar una advertencia para toda la población independientemente de su afiliación política, al considerar que los valores fundacionales del país permanecen amenazados bajo la gestión actual.

En el comunicado firmado conjuntamente por Barack Obama y su esposa, detallado por Europa Press, se expresó que los agentes federales enfrentan tareas complejas, pero los ciudadanos esperan que cumplan la ley y colaboren de manera adecuada con las autoridades estatales y locales. El texto remarcó que los acontecimientos ocurridos en Minnesota contradicen ese propósito y cuestionó la efectividad de las acciones federales desplegadas en dicha ciudad. La nota también hizo referencia al malestar generado por la presencia de agentes enmascarados de ICE y de otras agencias federales y la utilización de tácticas catalogadas como intimidatorias o peligrosas para los habitantes, algo que, según el informe, ha sucedido en varias zonas urbanas clave del país.

Barack Obama sostuvo, de acuerdo con Europa Press, que estas medidas, mencionadas por exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional como ilegales y crueles, han desembocado en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses: Alex Pretti y Renée Good. Este último caso ocurrió en enero del mismo año, cuando Good fue baleada por un agente del ICE en Minnesota mientras permanecía en un vehículo. Obama indicó que en ambas situaciones los testimonios grabados en vídeo contradicen la versión oficial, ya que no se observa que las víctimas representaran un peligro inmediato para los agentes o para la comunidad.

El informe recogido por Europa Press también recoge la crítica al manejo de la administración federal, al sostener que, lejos de fomentar la supervisión y el castigo a las malas prácticas de los agentes, se priorizó el justificativo público y el intento de intensificar la confrontación con dirigentes estatales y municipales. Obama instó a que se privilegie la colaboración con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y las fuerzas policiales estatales, para evitar escaladas en las tensiones y procurar que las fuerzas de seguridad persigan objetivos legítimos sujetos a derecho.

Sobre las causas del incidente, Europa Press reportó que Pretti, quien ejercía como enfermero en una unidad de cuidados intensivos para veteranos, perdió la vida el sábado después de recibir disparos de un agente fronterizo mientras era inmovilizado durante una acción del ICE. Las autoridades federales manifestaron que el hombre llevaba un arma y argumentaron su derecho a la defensa, aunque testigos y material fílmico no muestran que desenfundara el arma a pesar de poseer permiso válido para portarla. El mismo despacho del medio señala que la intervención de fuerzas federales adicionales y recientes incidentes como la detención de un menor de cinco años y el fallecimiento de Good han acrecentado el rechazo ciudadano y el reclamo de retirada por parte de autoridades locales.

Europa Press puntualizó que las autoridades municipales y estatales han solicitado de forma reiterada el retiro de agentes federales y el fin de la presencia extraordinaria de fuerzas de seguridad bajo control nacional, acusando a la administración central de ejercer una “ocupación” sobre la ciudad. La postura de la Casa Blanca, según describió ese medio, defiende la legitimidad de estas operaciones y resta validez a los cuestionamientos de periodistas, funcionarios estatales y miembros de la oposición.

En palabras de Barack Obama recogidas por Europa Press, el incremento de protestas pacíficas en Minneapolis y otras regiones del país constituye una muestra del compromiso colectivo por los valores democráticos. Afirmó que todos los ciudadanos deberían respaldar estas movilizaciones, considerándolas una oportunidad para exigir respuestas ante actos injustos y defender libertades fundamentales. “Son un oportuno recordatorio de que, en última instancia, depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, denunciar la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir responsabilidades a nuestro gobierno”, expresó el exmandatario, citado por ese medio.

La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris se sumó a los cuestionamientos, detalló Europa Press, recordando el historial profesional y el carácter de servicio público de Pretti. Harris subrayó que su desempeño como enfermero reflejaba una dedicación al bienestar comunitario y lo ubicó entre quienes han protegido a la población ante lo que denominó “ocupación asesina” de la ciudad por fuerzas federales. La exaspirante presidencial también explicó que las imágenes conocidas avalan que, al momento del tiroteo, Pretti procuraba proteger a su entorno y no puso en peligro a los efectivos federales.

Las recientes actuaciones de agentes bajo el mando de la administración del presidente Donald Trump han provocado una ola de indignación en Minnesota y otras áreas urbanas, de acuerdo con Europa Press. Las autoridades estatales exigen respuestas inmediatas y reformas sustanciales en los protocolos de uso de la fuerza y de intervención federal, haciendo hincapié en la necesidad de recuperar la cooperación institucional, garantizar el respeto a las libertades y reforzar los mecanismos de control del poder público.

El debate sobre los límites y alcances de la intervención federal en asuntos de seguridad local permanece abierto. Los familiares y allegados de las víctimas, junto con organizaciones de derechos civiles, solicitan el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de nuevas pautas orientadas a la prevención de abusos. Europa Press ha informado que la controversia se alimenta de un cruce de versiones entre las declaraciones oficiales y la evidencia recogida en grabaciones difundidas en redes sociales, lo que motiva un seguimiento periodístico y político a nivel nacional sobre cada nuevo episodio similar.

Mientras tanto, los reclamos por una revisión estructural de las fuerzas federales de intervención y por la defensa de los principios democráticos se han expandido. La continuidad de las protestas evidencia una fractura sostenida entre las autoridades federales y la percepción pública acerca del cumplimiento de las normas y del resguardo de los derechos de los habitantes en Estados Unidos.