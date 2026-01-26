Netanyahu advierte de una "guerra mundial contra los judíos" impulsada por ultraizquierda e islam radical

Durante la Segunda Conferencia Internacional para Combatir el Antisemitismo, realizada en Jerusalén este lunes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió sobre una “invasión” ideológica que, según sus palabras, afecta actualmente a países de Europa occidental y Estados Unidos. En su intervención, Netanyahu afirmó que no se trata de una cuestión vinculada al color, raza o fe de las personas, sino a una ideología orientada, aseguró, a destruir a Occidente. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el mandatario israelí identificó una alianza entre “los progresistas más ultraantioccidentales” y el islam radical, la cual, en su opinión, representa una amenaza directa para la civilización occidental y la existencia misma de las sociedades democráticas.

Según detalló Europa Press, Netanyahu sostuvo que esta coalición ideológica busca eliminar tanto al pueblo judío como al Estado de Israel. “Están haciendo una guerra mundial, una Guerra Mundial Judía, primero contra los judíos y luego contra el Estado judío”, expresó Netanyahu frente a los asistentes al evento internacional. Durante su discurso, el jefe de gobierno israelí recalcó que la amenaza no solo afecta a Israel, sino que tiene implicaciones globales, advirtiendo que el peligro podría extenderse al conjunto de países occidentales en caso de que no se adopten medidas contundentes.

El medio Europa Press informó que Netanyahu describió la situación como un escenario de peligro en el que la expansión de la ideología islamista militante podría poner en jaque la seguridad de las sociedades libres. “Si continúa la invasión del islam militante, del islam radical, nuestras sociedades libres estarán en peligro. Nuestro mundo está en peligro”, argumentó el mandatario, insistiendo en la necesidad de una respuesta activa. Además, alertó sobre los potenciales riesgos si regímenes que, según él, promueven este tipo de ideologías acceden a armamento nuclear, afirmando que en ese caso “cada una de vuestras ciudades estarán amenazadas”. A este respecto, enfatizó que la labor de Israel no solo responde a necesidades nacionales, sino que, sostuvo, forma parte de una defensa más amplia en beneficio de otros países occidentales. “Lo que hoy está haciendo Israel no es solo defenderse, sino que os está defendiendo a vosotros”, puntualizó.

En su exposición sobre el antisemitismo, Netanyahu hizo referencia a sus orígenes históricos, señalando que este fenómeno tiene una trayectoria de aproximadamente 2.500 años y que, en su opinión, se basa en la “envidia” hacia la posición que los judíos han ocupado en diferentes sociedades, especialmente tras la pérdida de su tierra ancestral, y en la percepción de “debilidad”. El primer ministro subrayó que la situación actual difiere de épocas anteriores debido a la existencia de un Estado propio y un ejército capaz de hacer frente a las amenazas, afirmando: “Ahora tenemos un Estado, un ejército que no es peor que ningún otro”.

En relación con los diferentes actores identificados como amenazas en Oriente Próximo, Netanyahu apuntó a dos ejes principales: el eje radical chií, que vinculó a Irán, y el eje radical suní, al que asoció con los Hermanos Musulmanes. El primer ministro reiteró la posición israelí de defensa activa frente a estos grupos, mientras planteó una pregunta dirigida a los países occidentales sobre la disposición de estos para protegerse ante riesgos similares: “Nosotros nos vamos a defender, pero ¿Occidente va a defenderse?”, lanzó Netanyahu a los participantes de la conferencia, según consignó Europa Press.

El evento en Jerusalén reunió a diversas figuras internacionales, entre ellas el ex primer ministro australiano Scott Morrison, el excanciller austriaco Sebastian Kurz, el ministro de Justicia argentino Mariano Cúneo Libarona, el enviado de Estados Unidos para el antisemitismo, Leo Terrell, y los parlamentarios brasileños Eduardo y Flávio Bolsonaro. Europa Press informó que todos estos representantes internacionales participaron en distintas discusiones y mesas de trabajo vinculadas al combate del antisemitismo y a los desafíos identificados por el gobierno israelí.

Durante la conferencia, según resaltó Europa Press, Netanyahu insistió en la necesidad de que Israel continúe bloqueando la influencia de los ejes radicales en la región y reiteró la importancia de la cooperación internacional para responder a estas amenazas, especialmente ante la posibilidad de una escalada de violencia o el acceso de regímenes extremistas a tecnología nuclear. La intervención del primer ministro se produjo en un contexto marcado tanto por el aumento de incidentes de antisemitismo en diferentes países como por tensiones políticas internacionales, haciendo que las declaraciones de Netanyahu, y su llamado a la acción de los países occidentales, adquieran especial relevancia en el actual escenario global.