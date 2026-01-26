Muere una mujer por las bajas temperaturas en Gaza

Las temperaturas extremadamente bajas han causado el fallecimiento de una mujer de 63 años en la Franja de Gaza. La víctima, identificada como Zainab Muhamad Musbá, fue encontrada sin vida frente a la tienda de campaña donde residía en la zona de Al Mauasi, ubicada al oeste de Jan Yunis, en el sur de Gaza. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes médicas citadas por la agencia de noticias palestina WAFA, la causa de muerte fue hipotermia, resultado directo de la falta de protección adecuada contra el frío en el contexto de la crisis humanitaria sostenida en la región.

Según reportó WAFA, la situación de emergencia en Gaza persiste y se ha agravado desde que Israel lanzó una ofensiva militar en respuesta a los ataques efectuados el 7 de octubre de 2023. La consecuencia ha sido una profundización de las carencias básicas para la población civil, que enfrenta severas dificultades para acceder a recursos como abrigo, calefacción y ayuda humanitaria esencial durante los meses de invierno.

El medio WAFA detalló que las limitaciones estrictas impuestas por Israel para la entrada de ayuda humanitaria en la Franja han intensificado la gravedad de la crisis. Las autoridades gazatíes y organizaciones locales han denunciado repetidamente que el bloqueo y las medidas restrictivas han dejado a personas mayores, menores y pacientes con enfermedades crónicas especialmente expuestos a condiciones climáticas hostiles y desprovistos del apoyo necesario.

El hallazgo del cadáver de Zainab Muhamad Musbá ocurrió junto a la tienda de campaña donde vivía, una evidencia directa de las condiciones extremas a las que están sometidas miles de familias desplazadas en el área de Al Mauasi. Esta región del sur de Gaza ha visto cómo crecen los campamentos improvisados y la población desplazada, muchas veces forzadas a residir en refugios precarios sin el aislamiento térmico o los suministros básicos suficientes para afrontar el invierno.

Fuentes consultadas por WAFA subrayaron que la crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado nuevos niveles a raíz de la severidad de las temperaturas invernales y la carencia de acceso consistente a la ayuda internacional. Las restricciones a la circulación de insumos básicos, como mantas, ropa de abrigo, combustible y materiales para la construcción de refugios temporales, han supuesto un peligro añadido para los sectores más vulnerables.

Las organizaciones locales y las autoridades de la Franja han advertido, indicó WAFA, que el obstáculo para el ingreso de asistencia está teniendo un impacto desproporcionado sobre la vida de los más dependientes: niños pequeños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas son los primeros afectados por la falta de recursos. La muerte por hipotermia de una residente como Zainab Muhamad Musbá refleja la gravedad y las consecuencias directas que la escasez de ayuda y las condiciones climáticas extremas tienen sobre la población.

Las denuncias acerca de la situación humanitaria, resaltó el medio, insisten en que la prolongación de la crisis y la llegada del invierno profundizan la emergencia. El acceso a refugios adecuados y al suministro constante de bienes esenciales sigue dependiendo de la capacidad de organizaciones internacionales y la apertura de los pasos para el envío de ayuda.

Expertos citados por WAFA explicaron que las consecuencias de la crisis en Gaza no solo se manifiestan en cifras de víctimas fatales, sino también en el deterioro de la salud general de la población debido a la exposición prolongada al frío y a la malnutrición derivada de la escasez de alimentos y medicamentos. Así, la muerte de Zainab Muhamad Musbá ha puesto en relieve el riesgo permanente al que se enfrentan las comunidades desplazadas en el enclave.

WAFA resaltó también que el caso de Al Mauasi no es un incidente aislado dentro de la Franja, sino que forma parte de una serie de episodios que impactan en la vida diaria de miles de personas desde el agravamiento del conflicto y las posteriores restricciones al ingreso de suministros y ayuda humanitaria. La capacidad de respuesta de las organizaciones sobre el terreno se ha visto sobrepasada por el volumen de necesidad y la persistencia de las condiciones restrictivas.

En este contexto, la comunidad internacional mantiene su atención sobre la evolución de la crisis en Gaza. Las autoridades gazatíes continúan solicitando la apertura de los corredores humanitarios para la entrada de equipos de socorro y provisiones capaces de aliviar el sufrimiento de una población que, como remarcó WAFA, se encuentra actualmente en riesgo ante la combinación de precariedad, inclemencias del tiempo y falta de recursos imprescindibles.