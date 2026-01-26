Microsoft presenta Maia 200, el chip acelerador de IA que maximiza la eficiencia de la inferencia

El chip Maia 200 ya funciona en la región US Central de los centros de datos de Microsoft, impulsando modelos recientes del equipo Superintelligence e incrementando la velocidad de iniciativas de desarrollo como Microsoft Foundry y la herramienta de productividad Microsoft Copilot. Esta nueva solución tecnológica forma parte del esfuerzo de Microsoft por mejorar el rendimiento y la eficiencia energética de sus servicios en la nube y del desarrollo de inteligencia artificial a gran escala, según informó la propia compañía.

El medio detalló que Maia 200 es un acelerador diseñado para operaciones de inferencia en inteligencia artificial, especialmente para ambientes que trabajan con modelos de lenguaje extensos y razonamiento avanzado. La arquitectura de Maia 200 ha sido creada desde cero para maximizar la eficiencia en estas tareas, integrando un novedoso sistema de silicio optimizado que, según Microsoft, proporciona una ventaja destacada sobre sus principales competidores. Este chip alcanza 10,1 petaflops (PFLOPS) en operaciones de precisión de 4 bits (FP4) y cerca de 5 PFLOPS en precisión de 8 bits (FP8), cifras que reflejan el elevado desempeño de la solución.

De acuerdo con lo publicado, Maia 200 supera en capacidad de cómputo a los principales procesadores especializados en inteligencia artificial de la competencia. En operaciones FP4, la tecnológica afirma que este chip entrega un rendimiento tres veces superior al Amazon Trainium de tercera generación, mientras que en el modo FP8 logra cifras más altas que el TPU de séptima generación desarrollado por Google.

El diseño del Maia 200 incorpora 272 megabytes de SRAM en línea, interconectados con 216 gigabytes de memoria HBM3e y una capacidad de ancho de banda de memoria de 7 terabytes por segundo (TB/s). Microsoft destacó que este enfoque minimiza el tráfico de datos fuera del chip y disminuye la demanda de ancho de banda sobre la memoria HBM, lo cual repercute positivamente en la eficiencia energética de los servidores que emplean este procesador, según consignó el comunicado oficial.

Desde Microsoft, han explicado que la implementación práctica de Maia 200 permite ejecutar actualmente los modelos de lenguaje más amplios presentes en el mercado y dispone de suficiente margen para abordar modelos todavía superiores en tamaño y complejidad a corto y mediano plazo. El medio relató que la capacidad de este nodo para sostener operaciones de inteligencia artificial de alto consumo de recursos marca un avance notable en el segmento de aceleradores informáticos, permitiendo desplegar aplicaciones más robustas y escalables en contexto de servicios en la nube.

La compañía ha desplegado los primeros sistemas Maia 200 en su infraestructura de centros de datos estadounidense, empleándolos para ampliar el abanico de servicios y aplicaciones basadas en IA. Entre estas aplicaciones, el chip ya potencia Copilot, la herramienta de asistencia digital que se integra en diferentes entornos de productividad de Microsoft. Además, el equipo Superintelligence de Microsoft y el laboratorio de innovación Microsoft Foundry forman parte de los primeros beneficiarios del rendimiento adicional proporcionado por el nuevo hardware, de acuerdo con lo mencionado por la empresa.

La presentación de Maia 200 representa un paso decisivo por parte de Microsoft para consolidar su liderazgo en infraestructura destinada al desarrollo y despliegue de inteligencia artificial, enfrentando la competencia directa de otras grandes tecnológicas del sector. Con el nuevo chip, la multinacional busca ofrecer soluciones más eficientes no solo en términos de velocidad de procesamiento, sino también en consumo energético y capacidad para manejar operaciones de gran demanda de datos, conforme a lo señalado por la firma estadounidense.