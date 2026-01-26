María Guardiola abordará con las organizaciones agrarias el acuerdo UE-Mercosur en un encuentro este martes en Mérida

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, asistirá a la reunión que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, mantendrá con representantes del sector agrario regional en Mérida. Según informó el Gobierno extremeño, este encuentro se celebrará el martes 27, a las 12:00 horas, en la sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, con el objetivo de analizar las implicaciones que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur podría tener para el sector primario en la comunidad.

De acuerdo con el Gobierno de Extremadura, la reunión contará con la presencia de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) que operan en la región, quienes trasladarán a las autoridades sus preocupaciones ante el avance de las negociaciones del tratado comercial entre la UE y los países del Mercosur. Tal como publicó el Ejecutivo autonómico, la mesa de diálogo servirá para examinar de manera conjunta los efectos potenciales de este acuerdo sobre la competitividad, la viabilidad económica y la posición de los productores extremeños en el mercado internacional.

El medio oficial destacó que la cita se enmarca en una serie de acciones emprendidas por la administración regional para dar voz a los representantes del sector primario, en especial ante aquellos cambios regulatorios y comerciales que afectan a la producción agrícola y ganadera. La reciente evolución de las conversaciones sobre el tratado UE-Mercosur ha motivado preocupación entre los agricultores y ganaderos, que advierten sobre los posibles impactos en los precios, los estándares de producción y las oportunidades de exportación.

Las OPAS acudirán a la reunión con el propósito de exponer las demandas y las reclamaciones del sector, solicitando medidas de apoyo y defensa para mitigar los efectos negativos que puedan surgir como consecuencia de la apertura de nuevos mercados a productos procedentes de países del bloque sudamericano. El Gobierno extremeño informó que, además del análisis de riesgos, se espera discutir posibles estrategias para que los agricultores y ganaderos de Extremadura se beneficien de nuevas oportunidades derivadas del acuerdo, en caso de que la negociación avance hacia su ratificación y aplicación.

La Junta de Extremadura, según detalló su gabinete de prensa, mantiene contacto permanente con las organizaciones del sector agrario regional, especialmente en contextos de cambio normativo o apertura de tratados internacionales. La cita de Mérida busca reforzar este canal de comunicación y colaborar en la búsqueda de soluciones adaptadas a las necesidades del tejido productivo extremeño.

Esta reunión con las OPAS se realiza en un momento en que la agricultura y la ganadería atraviesan desafíos tanto por factores económicos globales como por la aplicación de políticas comunitarias. Según consignó el Gobierno regional, Extremadura aspira a proteger el empleo rural y sostener el desarrollo económico local ante el impacto potencial de acuerdos como el de la UE con Mercosur, que involucra comercio con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Las posiciones, propuestas y peticiones que surjan en la reunión serán recogidas por el Ejecutivo autonómico para su defensa ante las instancias estatales y europeas pertinentes.