Lucía Pombo y Álvaro Huerta anuncian el esperado ¡Embarazo!

Después de muchas especulaciones y rumores de embarazo, Lucía Pombo y Álvaro Huerta han confirmado la noticia que todos deseábamos, están esperando su primer bebé. Aunque la noticia del embarazo de la mayor de las Pombo siempre ha estado en el aire, ha sido la propia pareja la encargada de confirmar la feliz noticia a traves de su cuenta de Instagram.

Con un bonito vídeo de vivencias compartidas juntos y el emotivo momento en el que se enteraban de que iban a convertirse en papás, Lucía y Álvaro compartían esta noticia con todos sus seguidores junto a un mensaje lleno de significado: "Estamos preparados". Sin lugar a dudas, este nuevo miembro llega a la familia en un momento muy especial para todos en el que María Pombo y Pablo Castellano también recibían a su tercera hija hace tan solo unos días. Precisamente eran ellos a la salida del hospital los que disparaban los rumores de embarazo de Lucía con una pequeña confusión al hablar del número de niños que hay en la famila.

Como no podía ser de otra forma, los mensajes de felicitación no se han hecho esperar y es que incluso el propio Álvaro comentaba la publicación. "Que ganas joder!! Te quiero mi luciérnagas!" confesaba el futuro papá como muestra de la gran alegría que están viviendo. También las futuras tías, Marta y María, comentaban la publicación escribiendo: "POR FIN!!!!!!! Tenemos tantas tantas ganas ganas". Como gran amiga de la pareja, Victoria Federica no dejaba pasar la oportunidad de felicitarlos: "AIIIIIIII QUE ILUSIONNNN. SE OS QUIEREEEE".

