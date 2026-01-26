La RFEF estudia el 18-19 de abril como nueva fecha más probable para la final de la Copa del Rey Mapfre

Las recientes advertencias sobre la dificultad de gestionar la seguridad y los servicios públicos durante el fin de semana inicialmente previsto para la final de la Copa del Rey Mapfre han llevado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a replantear la fecha del evento. Según Europa Press, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, informó que se está considerando el 18 y 19 de abril como las fechas más probables para la celebración de la final en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. El directivo explicó que este cambio situaría el evento el fin de semana anterior al sábado de Feria, 25 de abril, que había sido la fecha inicialmente planteada para el partido.

De acuerdo con Europa Press, las fuentes de la federación han asegurado que el cambio de fecha es una decisión firme, aunque pendiente de concretarse en coordinación con las autoridades. Louzán brindó estos detalles durante una intervención en la Universidad de Navarra, donde abordó los desafíos encontrados al momento de planificar la final, alineándose con declaraciones que previamente dio en Castellón durante la Supercopa Iberdrola de fútbol femenino.

El dirigente recordó que actualmente la utilización del estadio de La Cartuja ha aumentado, ya que antes se destinaba únicamente a la final de Copa. En declaraciones a medios recogidas por Europa Press, Louzán explicó que el Real Betis también utiliza ahora el recinto para disputar sus partidos de liga y de la UEFA. En referencia a la permanencia de Sevilla como sede, Louzán señaló que no existe ninguna intención de trasladar el evento a otra ciudad y recalca: “No existe ninguna otra posibilidad, de modo que será Sevilla 2026, Sevilla 2027 y Sevilla 2028”.

El medio Europa Press detalló que tanto la Subdelegación del Gobierno como el Ayuntamiento alertaron días antes sobre la complejidad de asegurar los servicios básicos y la seguridad el fin de semana elegido inicialmente, en el que también se llevará a cabo el Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo en Jerez de la Frontera, a unos 90 kilómetros de la capital andaluza. Este evento también moviliza a decenas de miles de aficionados, lo que podría complicar la labor de los dispositivos de seguridad conjuntos.

Además, se sumaron voces políticas que llamaron a revisar la coincidencia de ambos acontecimientos deportivos y la Feria de Abril. Según Europa Press, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, instó al alcalde de Sevilla a realizar gestiones que permitan evitar la superposición de estos eventos, por considerar que podría generar distorsiones relevantes en la prestación de servicios públicos, entre ellos el refuerzo extraordinario de la dotación policial.

La reafirmación de la RFEF sobre mantener a Sevilla como sede responde, en parte, a la presión de otros eventos internacionales y organizadores interesados en acoger la final. Pese a este contexto, la federación mantiene su compromiso con La Cartuja para 2026, 2027 y 2028, consolidando así a la ciudad andaluza como epicentro de las finales del fútbol español para los próximos años, según reiteró Louzán durante su intervención.

El cambio de fecha, aún a la espera de confirmación definitiva, busca responder a las preocupaciones planteadas tanto por instituciones gubernamentales como municipales, y busca garantizar una organización segura y eficaz para los espectadores que asisten tanto a la Copa del Rey como a otros eventos deportivos de gran envergadura. La decisión pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre entidades deportivas, autoridades locales y cuerpos de seguridad, así como la necesidad de adaptar los grandes acontecimientos a las circunstancias logísticas y de seguridad de las ciudades sede, informó Europa Press.