La RFEA divulga su conocimiento y homenajea a Ángel Basas con la publicación de sus 'Guías Clínicas'

El impacto de Ángel Basas, tanto en los métodos de abordaje clínico como en la transmisión de conocimientos en fisioterapia deportiva, permanece vigente en las nuevas iniciativas de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Según informó la RFEA, la publicación de las 'Guías Clínicas' incorpora años de experiencia aplicada al atletismo de alto rendimiento y los avances científicos más recientes, presentándose como un proyecto que busca brindar recursos útiles tanto a profesionales de la salud como a atletas y entidades deportivas.

Tal como detalló la RFEA, la primera edición de estas guías lleva por título 'Tratamiento de las tendinopatías aquílea y rotuliana mediante la gestión de cargas progresivas', y ha sido coordinada por Miquel Cos, responsable de Fisioterapia de la Federación. En el trabajo han colaborado el vicedecano del Grado en Fisioterapia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Alberto Melián, así como médicos y fisioterapeutas especializados. Según consignó el organismo, la unión entre profesionales de la universidad, especialistas federativos y la experiencia directa de atletas de élite ha permitido estructurar una herramienta fundamentada en la integración de la evidencia científica con el saber práctico acumulado.

Durante la presentación, el presidente de la RFEA, Raúl Chapado, destacó que el propósito de la iniciativa no solo abarca la transferencia de conocimientos técnicos y clínicos a federaciones, clubes y otros profesionales del ámbito sanitario, sino que también representa un reconocimiento al legado personal y profesional que Basas dejó en el deporte español. Chapado destacó la importancia del proyecto como homenaje, señalando que Basas fue una figura decisiva en la modernización de la fisioterapia en el atletismo y recordando su impacto en generaciones de deportistas y especialistas.

En sus palabras, Chapado evocó el carácter pionero y la disposición generosa de Basas para compartir sus conocimientos, añadiendo que la huella de su trabajo y su ética permanece reflejada en el material creado. Según publicó la RFEA, la experiencia acumulada de Basas, especialmente en el tratamiento de tendinopatías y la electroestimulación, constituye uno de los sustentos clave de la guía.

Durante el acto de presentación, Miquel Cos matizó que el objetivo de este primer volumen de las 'Guías Clínicas' no es ofrecer recetas definitivas o manuales dogmáticos. "Una cosa es lo que se publica y otra la realidad clínica; el esfuerzo ha sido traducir la evidencia a lo que hacemos cada día en la Federación", sostuvo Cos, citado por la RFEA. El documento, señaló, se centra en recopilar, estructurar y ordenar la experiencia real en consulta, para después integrarla con la literatura científica relevante y adaptarla a la práctica cotidiana.

El modelo propuesto se basa en un enfoque flexible, estructurado por fases y adaptable a cada caso. Según explicó la RFEA, la guía otorga prioridad a la individualización, es decir, ajusta las propuestas terapéuticas a las necesidades y características concretas de cada deportista, ya sea profesional o amateur. El texto también enfatiza la importancia del progreso gradual y el entendimiento de los procesos biológicos implicados en la recuperación del tendón. La gestión de cargas de entrenamiento y recuperación, lejos de promover periodos de reposo absoluto, recomienda estimular de forma controlada el tejido lesionado, respetando los tiempos que demanda la adaptación y rechazando enfoques universales que ignoren la diversidad de cada disciplina y paciente.

Además, la creación del material contó con la participación de expertos médicos, fisioterapeutas federativos y colaboradores externos, así como el apoyo de la Universidad Pontificia de Salamanca. El medio consignó que la colaboración multidisciplinar y el intercambio de conocimiento han permitido consolidar una obra utilitaria que aspira a convertirse en referencia dentro del sector.

La figura de Basas se presenta de modo transversal a lo largo de la publicación, no solo por sus aportaciones técnicas, sino también por su papel como formador e impulsor del trabajo en equipo dentro del ámbito federativo. Cos reconoció que "gran parte de lo que está escrito es cosecha de Ángel", evidenciando así el peso de su investigación en electroestimulación y su visión del tratamiento de las lesiones tendinosas.

La RFEA subrayó que con la presentación de estas 'Guías Clínicas', se da un paso estratégico en la consolidación de la Federación como entidad líder en la generación y transferencia de conocimiento aplicado al deporte, estimulando al mismo tiempo la actualización permanente de los profesionales sanitarios y la mejora en la atención de los atletas. El objetivo a largo plazo, según lo expresado por los organizadores, es que estos documentos sirvan de puente entre la experiencia empírica acumulada y los avances científicos, con el fin de dar respuesta efectiva a los retos clínicos que plantea la práctica deportiva actual.