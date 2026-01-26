La familia, el origen de la afición al fútbol para el 52% de los españoles

El estudio impulsado por LaLiga en colaboración con el instituto Toluna entre el 23 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, empleó una metodología online (CAWI) y una muestra representativa de 5.815 personas para analizar cómo la pasión por el fútbol se transmite y arraiga en España. De acuerdo con la información publicada por LaLiga, la investigación reveló que para uno de cada dos españoles el entorno familiar representa el principal origen de su afición futbolística, con un 52% de los encuestados que así lo afirma.

Según detalló el medio, el vínculo con el equipo preferido no solo se forja en el hogar, sino que también la proximidad geográfica tiene un peso notable. El 24% de la población declara que la cercanía territorial al estadio o al club influye directamente en la elección de sus colores, un fenómeno aún más presente en comunidades como Euskadi, donde alcanza el 37%, en Asturias con el 33% y en la Comunidad Valenciana, donde el dato llega al 28,4%.

La campaña '42 legados, 42 formas de ganar', lanzada por LaLiga para reforzar el sentido de pertenencia y la transmisión generacional de la cultura futbolística, acompañó la publicación de estos resultados. El objetivo, según comunicó la entidad a través de un comunicado, es poner en primer plano la emoción, la historia y la diversidad de los cuarenta y dos clubes de la liga profesional. El director de Marca y Estrategia Global de LaLiga, Ángel Fernández, explicó que el legado futbolístico constituye “uno de los mayores valores de LaLiga” y subrayó que esta campaña busca dar visibilidad a lo que cada generación aporta a la afición y cómo esta crece con el paso del tiempo.

Entre los datos recabados, se observa que el fenómeno de la herencia familiar muestra variantes significativas según la región y el género. En la Comunidad de Madrid y Cataluña se registra el mayor porcentaje de hijos que comparten equipo con sus padres, lo que refleja una transmisión directa en el núcleo familiar. Dentro de quienes afirman haber adquirido la afición en su entorno íntimo, un 76% menciona a sus progenitores como los principales responsables del traspaso de la pasión futbolística, mientras que otro 18% señala a los hermanos y un 8% atribuye el origen de su vínculo futbolero a hijos, nietos o sobrinos. Este último porcentaje es mayor en regiones como Baleares (15%) y Cataluña (12%).

El rol de las mujeres en la transmisión de la afición también presenta cifras reveladoras. Un 16% de los españoles reconoce que fue una mujer de la familia (madre, abuela o hermana) quien alentó su pasión por el club, con proporciones más altas en Islas Baleares (24,6%) y Cataluña (17,5%). Esta tendencia apunta a una mayor visibilidad de las mujeres como depositarias y transmisoras de la cultura futbolística en determinados territorios.

Según consignó LaLiga, la importancia social de perpetuar la afición queda reflejada en que el 93% de los encuestados considera relevante o muy relevante fomentar la continuidad de la pasión por un club entre generaciones. Andalucía destaca como la región que más valor otorga al componente familiar del sentimiento futbolístico, hasta el punto de que el 94% de los participantes andaluces coincide en su trascendencia.

En cuanto a la forma de vivir el fútbol, el hogar sigue siendo el punto de encuentro principal: el 87% de los aficionados declara ver partidos al menos una vez al mes en casa. Sin embargo, el estudio muestra que la experiencia social va más allá de las paredes domésticas. El 57% va habitualmente al bar para presenciar encuentros, y un 37% asiste al estadio con esa misma frecuencia. El estadio refuerza la idea de comunidad, ya que la mitad de quienes acuden lo hacen acompañados de su pareja y un 46% con sus hijos. Esta costumbre se ve con especial intensidad en Islas Canarias (55%), Asturias (52%) y Madrid (50%).

De acuerdo a lo recogido por LaLiga, la figura paterna tiene un protagonismo particular en la asistencia al estadio. Andaluces y murcianos presentan porcentajes superiores a la media al acudir al estadio con el padre (29% y 40%, respectivamente, frente al 24,75% nacional). La asistencia junto a mujeres alcanza los niveles más altos en Baleares (33,4%), Comunidad Valenciana (33%) y Cantabria (31%), donde se supera la media nacional del 28,5%. Además, la presencia de abuelos en las gradas resulta más significativa en Islas Baleares y Cantabria.

Las horas previas a los partidos también amplifican el sentido de pertenencia. Asturias es la comunidad con mayor concentración de aficionados en bares antes de los partidos (61%), mientras que en Euskadi se observa una mayor costumbre de reunirse en la vía pública, con un consumo en la calle del 36,4% en comparación con el promedio nacional del 27%. Aquellos que optan por bares suelen mantener la lealtad a los mismos establecimientos, ya que tres de cada cuatro eligen de manera recurrente el mismo sitio para reunirse, lo que refuerza el vínculo entre el fútbol, los espacios sociales y la identidad local.

Distintos clubes presentan patrones distintivos en cuanto al origen de la afición. Los seguidores del Sevilla FC (64,85%) y del Real Madrid (57,29%) son quienes más reconocen haber heredado su pasión en el ambiente familiar. En la herencia directa de padres a hijos, sobresalen el Valencia CF (51,92%), Sevilla FC (47,84%) y Athletic Club (46,31%). El Real Betis emerge como el club con mayor continuidad intergeneracional a través de los abuelos, con un 24,01% de sus hinchas que recibieron el legado de los nietos, una cifra que supera claramente la media de los cuarenta y dos clubes (15,34%).

La investigación también ofrece información sobre el papel de las mujeres como portadoras de la afición. El Real Sporting de Gijón se ubica como el club que más transmite el legado futbolístico materno, con un 27,01%, un dato que lo sitúa por encima del promedio registrado para el conjunto de los clubes.

En lo referente a la transmisión inversa —de hijos a padres—, sobresalen los seguidores del Deportivo de la Coruña, Girona y Mallorca, quienes han adoptado la pasión por su club por influencia ascendiente, fenómeno que coincide con el crecimiento deportivo reciente de estas entidades.

La campaña de LaLiga incluye el lanzamiento de un anuncio televisivo y la puesta en marcha de acciones especiales en los estadios, así como la creación de contenidos específicos para redes sociales cuyo objetivo es subrayar la relevancia del legado futbolístico y su papel en la cohesión de las comunidades de aficionados, según reportó LaLiga.