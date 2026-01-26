La exministra del Interior británica Suella Braverman se une al partido ultraderechista de Farage

Durante un mitin en Londres, Suella Braverman expresó que veía dos caminos claros para Reino Unido: continuar en lo que describió como una trayectoria de decadencia, o bien “arreglar” el país. Con estas palabras, la exministra del Interior marcó su decisión de incorporarse al partido Reforma, dirigido por Nigel Farage, un anuncio que tuvo lugar pocos días antes de las elecciones municipales y regionales previstas en el Reino Unido para el 7 de mayo. De acuerdo con la BBC, Braverman afirmó: “Creo que, con mi corazón y mi alma, un futuro mejor es posible para nosotros. Por eso, me he unido a Reforma”.

Según informó la BBC, el traspaso de Braverman se suma a una serie de incorporaciones relevantes a este partido, incluyendo a otros distinguidos exintegrantes de gobiernos conservadores. Entre quienes han decidido unirse a Reforma en las últimas jornadas figuran la exministra de Cultura Nadine Dorries y el exministro de Economía Nadhim Zahawi, ambos recordados por su participación en el gabinete del ex primer ministro Boris Johnson. También se sumó Robert Jenrick, quien lideró el Ministerio de Vivienda durante la gestión de Johnson y desempeñó diversos cargos desde la administración de Theresa May.

El medio británico detalló que Danny Kruger, que actuó como secretario político durante el mandato de Johnson, así como Andrea Jenkyns, otrora con responsabilidad en el Departamento de Educación bajo gobierno conservador, integran el grupo de figuras reconocidas que han formalizado su adhesión al partido de Farage. Además, los parlamentarios Andrew Rosindell y Lee Anderson, junto con los exdiputados Jake Berry y Jonathan Gullis, han decidido pasar de las filas conservadoras a la agrupación Reforma.

Durante su etapa como ministra del Interior, cargo que ejerció entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, Suella Braverman impulsó un plan de carácter controvertido que pretendía deportar hacia Ruanda a los migrantes que accedieran irregularmente al país. Esta propuesta, defendida públicamente por Braverman y concebida bajo el gobierno de Rishi Sunak, atrajo críticas de organizaciones de Derechos Humanos, según consignó la BBC.

Las recientes incorporaciones de miembros con relevancia en anteriores ejecutivos conservadores coinciden con la cercanía a la cita electoral local y regional de este año. El medio británico señaló que estas decisiones han generado un movimiento dentro de la política parlamentaria, estrechamente observado, dado el perfil y la notoriedad de quienes han decidido abandonar el Partido Conservador para sumarse a Reforma.

Según publicó la BBC, el acto de presentación de Braverman junto a Nigel Farage en la capital británica simboliza la consolidación de la estrategia de Reforma para incorporar a figuras con experiencia en la gestión pública y peso político en los últimos gobiernos del Reino Unido. La presencia en el escenario de dirigentes de distintas áreas de la administración pública sugiere una intención de consolidar el posicionamiento del partido de Farage como alternativa de referencia frente al electorado tradicionalmente conservador.

Además, la BBC destacó que Braverman es de origen indio y que, durante su liderazgo en la cartera del Interior, fue protagonista de debates nacionales relacionados a la política migratoria y al control fronterizo. El plan de expulsión a Ruanda fue uno de los elementos más discutidos de su gestión, y su respaldo a esta iniciativa constituye un referente de la línea política que ahora representa en Reforma.

La oleada de cambios y adhesiones en torno a la coalición liderada por Nigel Farage precede a una jornada electoral que definirá autoridades locales y regionales en el Reino Unido, en un contexto de reconfiguración de fuerzas entre los actores principales del espectro político nacional.