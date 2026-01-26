La Eurocámara aclara que no ha reanudado su examen del acuerdo arancelario pese a retirar Trump sus amenazas

El presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA), Bernd Lange, indicó que los parlamentarios responsables volverán a analizar la situación con relación al acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos el 4 de febrero, y cuentan con plazo hasta la próxima reunión del comité, programada para los días 23 y 24 del mes siguiente, para establecer un posicionamiento. Con esta postura, los legisladores europeos moderan las expectativas acerca de una pronta reactivación del proceso para ratificar el acuerdo, descartando así los pronósticos de retomarlo de inmediato que había expuesto la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. Tal como informó el medio original, la Eurocámara no ha reanudado la evaluación del acuerdo, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró sus amenazas de nuevos aranceles vinculadas a la denominada crisis de Groenlandia.

La comisión INTA ha decidido mantener en suspenso sus trabajos para valorar y decidir la profundidad de la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington alcanzaron en el verano anterior. Según publicó la fuente citada, la pausa en el examen parlamentario se mantiene porque "no se ha tomado ninguna decisión de reanudar los procedimientos legislativos ordinarios sobre (el acuerdo) entre la Unión Europea y Estados Unidos", en palabras de Bernd Lange. Esta declaración recalca que la Eurocámara no avanzará en el proceso mientras no se formalicen pasos específicos.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por el medio, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, dejó entrever la posibilidad de que la institución reanudara sus deliberaciones tras confirmarse la retirada de las amenazas arancelarias de Estados Unidos. Metsola realizó estos comentarios durante su llegada a una cumbre extraordinaria de líderes comunitarios, donde expresó que podrían "continuar las discusiones internas sobre el acuerdo que habían sido pausadas". A pesar de esta sugerencia, la comisión de Comercio Internacional ha optado por no dar por reactivada la evaluación hasta nuevo aviso.

El acuerdo arancelario que se mantiene sin ratificar fue resultado de una negociación en Escocia entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Donald Trump el pasado verano. En ese pacto, Estados Unidos se comprometió a limitar el arancel generalizado sobre importaciones provenientes de la Unión Europea a un 15%, mientras que Bruselas evitaba la adopción de medidas recíprocas como respuesta. Aunque el acuerdo representa una tregua, este no puede aplicarse sin la aprobación tanto del Consejo Europeo como del Parlamento Europeo.

El procedimiento de evaluación parlamentaria se suspendió cuando Estados Unidos amenazó con imponer un arancel adicional del 10% sobre las importaciones de países europeos que participaron, junto con Dinamarca, en maniobras militares en Groenlandia. En aquel momento, los negociadores de la Eurocámara decidieron frenar el proceso como una reacción ante la postura estadounidense. "No nos queda otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry hasta que Estados Unidos decida retomar la vía de la cooperación en lugar de la confrontación, y antes de que se tomen nuevas medidas", declaró Bernd Lange, según recogió la fuente original.

El medio explicó que los propios responsables del seguimiento del acuerdo en la comisión INTA coinciden en considerar que no existen avances formales desde el retiro de las amenazas arancelarias por parte del gobierno estadounidense. Así, el proceso legislativo queda a la espera de una futura revalorización en las fechas señaladas, sin que hasta el momento se haya dado inicio al examen parlamentario ordinario requerido para avanzar en la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos.