La artista mexicana Claudia de la Torre, galardonada con el Premio Ankaria Libro de Artista por su obra 'The Waves'

La inclusión de los trabajos premiados en la colección permanente de la Fundación Ankaria y su participación en actividades expositivas constituye un impulso significativo para los artistas seleccionados. Según informó la agencia Europa Press, la edición número XII del Premio Ankaria Libro de Artista distinguió a la artista visual y editora mexicana Claudia de la Torre con el primer puesto, respaldado por una dotación de 3.000 euros, gracias a su propuesta titulada 'The Waves'.

El proyecto que llevó a De la Torre a obtener el galardón interpreta la estructura literaria de Virginia Woolf transformándola en un lenguaje visual basado en el color, una aproximación que, de acuerdo con el jurado, sobresale por trasladar los elementos narrativos de Woolf a una manifestación artística innovadora. Según recogió Europa Press, la artista mexicana reside actualmente en Berlín, lo que marca también una trayectoria internacional en su desarrollo profesional.

El segundo premio de esta edición, acompañado por un reconocimiento de 1.500 euros, recayó en el barcelonés Marc Ávila Català por su obra 'Tensión no4. Incipit Vita Nova'. Este libro de artista, como señaló el fallo del jurado difundido por Europa Press, explora el libro como un espacio físico donde se produce un choque entre razón y poesía. La propuesta de Ávila Català se destacó precisamente por la manera en que los aspectos racionales y poéticos del lenguaje formal y conceptual se encuentran y se tensionan en el propio objeto libro.

Por otra parte, el Premio Javier Rosón, que se otorga con una recompensa de 1.000 euros y está destinado a creadores menores de 28 años, fue para la artista navarra Ixone Gil Begoechea por 'Desde la esquina de la cocina'. El fallo señaló que esta obra introduce una aproximación personal y memorialista, indagando en las formas fragmentarias del recuerdo y dotándolas de carga íntima.

El jurado también decidió conceder una mención de honor al artista chino Zinuo Wang por 'By water', que se suma al grupo de obras seleccionadas que pasarán a integrarse en la colección de la Fundación Ankaria, así como en las actividades expositivas relacionadas con el certamen, según reportó Europa Press.

Esta edición del Premio Ankaria Libro de Artista contó con más de 230 proyectos postulados desde distintas partes del mundo, reflejando la amplitud e impacto internacional del concurso. El certamen, dirigido tanto a nombres consagrados como emergentes, sostiene una política de difusión de nuevas formas de expresión artística integradas en el formato libro.

En años anteriores, el Premio Ankaria ha reconocido a diversos representantes del arte contemporáneo nacional e internacional. Entre los galardonados en las once ediciones pasadas figuran Javier Pividal (2014), Shirin Salehi (2015), Daniel Verbis (2016), Guillermo Mora (2017), Roberto Aguirrezabala (2018), Ana Soler (2019), Carlos Irijalba (2020), Rosa Velasco Ringeling (2021), Ignasi Abasí (2022), Manu Blázquez (2023) y Pedro Torres (2024), como detalló Europa Press.

La selección de las obras premiadas y la incorporación de las mismas a la colección de la Fundación Ankaria refuerza la proyección institucional del certamen y su objetivo de promover el desarrollo y la visibilidad del libro de artista a nivel global. La calidad y originalidad de los trabajos elegidos es avalada por un fallo del jurado que año tras año destaca la diversidad de enfoques y propuestas, manteniendo al Premio Ankaria como uno de los referentes en la disciplina.