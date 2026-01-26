Kanye West 'Ye' pide perdón por sus actitudes "nazis y antisemitas" y lo asocia a un trastorno bipolar

En 2023, Ye, anteriormente conocido como Kanye West, recibió el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, información que contextualiza las disculpas públicas que ofreció recientemente por sus expresiones discriminatorias. Según reportó el Wall Street Journal, el artista atribuyó sus actitudes “nazis y antisemitas” a episodios derivados de padecimientos de salud mental relacionados con la secuela de un accidente de tránsito que sufrió en 2002. A través de un anuncio pagado, publicado a página completa por su marca, Yeezy, en el medio estadounidense, Ye manifestó sentirse “avergonzado” por sus declaraciones y prometió asumir la responsabilidad, iniciar tratamiento y trabajar para lograr un cambio verdadero, además de solicitar paciencia y comprensión durante su proceso de recuperación.

De acuerdo con el texto divulgado en el Wall Street Journal, el músico detalló que el accidente que sufrió a los 23 años le provocó la fractura de la mandíbula y, posteriormente, una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro, afección que no fue debidamente diagnosticada ni tratada en su momento. “En aquel momento la atención se centró en el daño visible, como la fractura, la inflamación y el trauma físico inmediato. La lesión más profunda, la que estaba dentro de mi cabeza, pasó desapercibida. No se realizaron pruebas exhaustivas, los exámenes neurológicos fueron limitados y nunca se planteó la posibilidad de una lesión”, expresó Ye, según publicó el Wall Street Journal.

El rapero indicó que las declaraciones y comportamientos polémicos del año anterior ocurrieron bajo el marco de un “episodio maníaco de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo”, lo que, según él, estuvo cerca de destruir su vida personal y profesional. “En ese estado, me moví hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella”, explicó Ye en el mismo medio. El artista reconoció que uno de los desafíos de la bipolaridad tipo 1 son los periodos de desconexión, muchos de los cuales, afirmó, no recuerda. “Me arrepiento y me siento muy avergonzado por mis acciones en ese estado. Estoy comprometido para rendir cuentas, con el tratamiento y con hacer un cambio significativo. Pero no es excusa. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”, puntualizó en su carta.

Según consignó el Wall Street Journal, Yale tampoco buscó compasión en su comunicación pública, aunque manifestó su intención de ganarse el perdón. Dejó claro que el principal motivo de su mensaje era solicitar “paciencia y comprensión” durante el proceso de recuperación tras sus crisis. “Escribo hoy simplemente para pedir paciencia y comprensión mientras encuentro el camino de regreso a casa”, redactó Ye.

Entre los episodios por los cuales recibió críticas, el medio estadounidense recordó que el pasado mes de febrero, Ye ofreció camisetas con la esvástica en su propio sitio web y, meses más tarde, difundió una canción titulada “Heil Hitler”. Las declaraciones de admiración hacia Adolf Hitler y los mensajes antisemitas compartidos en redes sociales también provocaron reacciones de rechazo.

En ocasiones previas, Ye ofreció disculpas a través de otros canales públicos. En 2023, el artista publicó en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a la comunidad judía, en el que expresó: “Pido sinceras disculpas a la comunidad judía por cualquier arrebato involuntario causado por mis palabras o acciones. No era mi intención herir ni menospreciar, y lamento profundamente cualquier dolor que pueda haber causado”, cita el Wall Street Journal.

La marca Yeezy, propiedad del propio Ye, fue la responsable de costear el anuncio a página completa en el Wall Street Journal. El texto refleja la determinación del artista en buscar apoyo profesional y comprometerse a cambiar las conductas ofensivas, a la vez que reafirma su postura de rechazo al nazismo y al antisemitismo. Tal como reportó el Wall Street Journal, Ye insistió en que asume la responsabilidad de sus hechos, más allá de las circunstancias que pudieron influir sobre su comportamiento. En sus recientes declaraciones, refirió que a medida que sus crisis se agravaban, experimentó momentos en los que sentía que ya no quería continuar con vida, una revelación que da cuenta de la profundidad del impacto emocional que la enfermedad y sus acciones han tenido en su vida personal.

El relato publicado por el Wall Street Journal pone de manifiesto el recorrido del artista desde 2002, cuando sufrió el accidente que afectó su salud cerebral, hasta 2023, cuando finalmente se le diagnosticó el trastorno bipolar tipo 1. Según el propio Ye, el episodio maníaco vivido el año pasado se tradujo en actitudes y declaraciones que considera dañinas, como la venta de productos con simbología nazi y la publicación de canciones y comentarios que fueron juzgados como antisemitas y apologéticos hacia el nazismo. La secuencia y notoriedad de estos comportamientos atrajeron el escrutinio público y motivaron respuestas contundentes tanto de organizaciones judías como de amplios sectores sociales y de la industria musical.

El desarrollo de estos acontecimientos y la toma de consciencia por parte del artista sobre sus problemas de salud mental y sus consecuencias públicas formaron el argumento central del mensaje publicado por Yeezy en el Wall Street Journal. En él, Ye sostuvo que, aunque su trastorno mental influyó en su estado, no puede ser usado como justificación para sus actos, reafirmando su compromiso con el tratamiento médico y la rendición de cuentas por los hechos realizados bajo su influencia.