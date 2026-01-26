Javier Tebas: "El cambio del modelo de propiedad es decisión del Real Madrid y sus socios"

Javier Tebas hizo referencia al número de denuncias en el ámbito del fútbol español y destacó que existen más de cien demandas relacionadas con el reglamento audiovisual, según publicó la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM). De acuerdo con el presidente de LaLiga, la valoración sobre si esa cifra resulta habitual queda en manos de la sociedad y, al ser consultado sobre el Real Madrid, reiteró que cualquier decisión vinculada a cambiar el modelo de propiedad recae exclusivamente en el club y sus integrantes.

Tal como informó la APDM, Tebas sostuvo que la posible transformación en el régimen de propiedad del Real Madrid corresponde de manera exclusiva a la entidad merengue y a sus socios. Afirmó que no dispone de información suficiente para emitir juicios o evaluaciones, por lo que no considera fundado tomar posición sobre el asunto. “Es decisión de Real Madrid y sus socios, y yo ahí no me puedo meter. No tengo tampoco datos, no hay mucha información. No hay información para que alguien pueda tener opinión fundada”, puntualizó.

El dirigente señaló que no plantea objeciones respecto a que el Real Madrid utilice la vía judicial para expresar sus desacuerdos, según detalló la APDM. Explicó que su postura se basa en hechos concretos y objetivó el proceso recordando que, ante casos como el descenso del Elche o la situación del Murcia, la recomendación para los clubes es buscar justicia a través de los tribunales si consideran que alguna resolución resulta injusta. Criticó, sin embargo, la reiteración de denuncias con el propósito, a su juicio, de entorpecer su labor: “Me quejo cuando me meten una denuncia y la archivan y me meten cuatro querellas en el CSD con el único objetivo de aniquilarme, como dice el presidente Pérez en muchos sitios”.

Al referirse a los problemas en las infraestructuras deportivas, Tebas distinguió entre el Estadio de Vallecas y el Spotify Camp Nou, según reportó la APDM. Especificó que el recinto madrileño no se encuentra en condiciones óptimas para celebrar partidos y que esa situación ya se ha subrayado desde hace años. Precisó, además, que esas circunstancias corresponden al ámbito interno del club afectado.

En cuanto al estadio del FC Barcelona, Tebas puntualizó, conforme a la información de la APDM, que las dificultades responden a que las instalaciones están en obras, un hecho que considera habitual en esas circunstancias y que solo podrá evaluarse adecuadamente al término de la remodelación. El presidente de LaLiga subrayó que este tipo de dificultades son normales cuando los trabajos constructivos se desarrollan y remarcó que Barcelona cuenta con uno de los recintos futbolísticos más relevantes internacionalmente.

A propósito del proceso electoral inminente en el FC Barcelona, Tebas evitó pronunciarse sobre los posibles aspirantes o su propio apoyo, indicando que no conoce la lista definitiva de candidatos y que la situación compete exclusivamente a la institución blaugrana.

Finalmente, el presidente de LaLiga, según consignó la APDM, descartó cualquier interés personal en presidir el Real Madrid, alegando motivos de edad y carga laboral en su puesto actual. Declaró que percibe reclamos y gritos de dimisión hacia la presidencia de Florentino Pérez en distintos escenarios, interpretando que estos provienen de aficionados molestos en situaciones puntuales.