Garbiñe Muguruza, madre de su primer hijo junto a Arthur Borges: "Nuestro pequeño milagro"

El nombre Marcos Borges Muguruza, elegido por Garbiñe Muguruza y Arthur Borges para su hijo, fue revelado una semana después del nacimiento del bebé. Según publicó el medio, tanto la llegada de su primer hijo como la elección del nombre se mantuvieron en privado hasta que la extenista decidió compartir la noticia en su perfil de Instagram, acompañada de dos imágenes en blanco y negro donde aparecen los pies del recién nacido y la mano de Garbiñe cogiendo la mano del bebé.

La niña nació el 19 de enero, aunque fue hasta el lunes 26 cuando Muguruza confirmó públicamente el acontecimiento, informó el medio. El anuncio incluyó el mensaje “Nuestro pequeño milagro. Marcos Borges Muguruza cumple una semana desde su llegada”, junto a las fotografías mencionadas. Hasta el momento, la deportista no ha brindado detalles adicionales sobre el parto ni sobre aspectos específicos de su nueva maternidad, aunque la información señala que todo indica que el alumbramiento se produjo en Ginebra, ciudad en la que Muguruza y Borges han establecido su residencia tras la retirada de la tenista.

De acuerdo con lo consignado por el medio, la residencia en la ciudad suiza responde a la decisión de la exnúmero uno mundial de dejar el circuito profesional en abril de 2024, después de una trayectoria marcada por logros deportivos, para centrarse en su vida personal. La pareja, formada en 2022 tras un encuentro casual en Central Park, Nueva York, cuando Borges reconoció a Muguruza durante un paseo y le pidió una foto que marcó el inicio de su relación, consolidó su vínculo con una boda celebrada en Marbella, seis meses después de conocerse.

Los detalles sobre el embarazo también fueron compartidos públicamente de manera progresiva. Tal como publicó la fuente, Muguruza anunció en sus redes sociales, cerca de cumplirse un año de la boda, que esperaba a su primer hijo. En la publicación, apareció en traje de baño presumiendo el avance de su embarazo, gesto que fue interpretado por sus seguidores como una muestra de felicidad ante la nueva etapa de su vida. Además, la extenista optó por mantener su ritmo profesional: según consignó el medio, continuó con compromisos laborales e incluso cerró 2025 con su incorporación como codirectora del Mutua Madrid Open, evento que organiza Feliciano López.

La relación entre la vida personal y la profesional de Muguruza se ha reflejado en sus redes sociales: después de pasar las fiestas navideñas en Suiza junto a Arthur Borges y su mascota, compartió que “lo mejor está por venir” mientras posaba con su esposo y lucía un vestido azul en una fotografía que evidenciaba el estado avanzado de su embarazo.

La llegada de Marcos Borges Muguruza coincide con el deseo que la tenista había manifestado previamente respecto a formar una familia posterior a su retiro. De esta manera, tras cerrar el ciclo en las pistas de tenis, Muguruza comienza una nueva etapa ligada a la maternidad, según el registro de la fuente. La declaración de la extenista sobre su “pequeño milagro” señala el carácter íntimo y especial con el que la pareja ha afrontado este nacimiento, una semana después del que se filtrara la noticia.

Esta nueva fase personal para Muguruza y Borges, marcada por la discreción, concluye un periodo de transformaciones para la pareja, que ha preferido mantener bajo resguardo los detalles de su vida familiar mientras comparten momentos señalados a través de las redes sociales, de acuerdo con el medio. Hasta ahora, no se han difundido nuevos datos ni declaraciones sobre las experiencias inmediatas a raíz del nacimiento, limitándose la información a las imágenes y a los mensajes publicados en las cuentas personales.