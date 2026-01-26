Foro Penal informa de más de un centenar de presos liberados en Venezuela

Kennedy Tejeda, abogado y defensor de derechos humanos, salió en libertad tras haber permanecido detenido desde agosto de 2024. Su excarcelación forma parte de un proceso más amplio de liberación de personas consideradas presas por motivos políticos, iniciado por las nuevas autoridades venezolanas. Este proceso se produce luego de que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia encargada de Venezuela, tras la destitución de Nicolás Maduro resultante de una intervención militar estadounidense, según informó Foro Penal.

La organización no gubernamental Foro Penal comunicó que el número de personas liberadas este domingo superó el centenar. Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, declaró a través de redes sociales que el organismo había verificado la excarcelación de 104 personas en el país ese día, aunque advirtió que la cifra continuaba en revisión debido a la constante actualización de los casos. Romero señaló que una mayor transparencia por parte del Gobierno sería deseable en cuanto a la difusión de la lista completa de liberados. “Sería ideal que el Gobierno publique listas de excarcelaciones”, expresó, según detalló Foro Penal.

El anuncio oficial de las excarcelaciones lo realizó el gobierno interino dirigido por Delcy Rodríguez. Las autoridades informaron que se prevén más liberaciones en el corto plazo y que el volumen de personas excarceladas será significativo. La administración asumió el compromiso de avanzar en materia de derechos humanos tras la intervención armada estadounidense del 3 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro fue capturado, consignó el medio Foro Penal.

En su comunicado, Foro Penal precisó que las liberaciones se produjeron en contexto de una renovación política nacional, lo que representó uno de los primeros movimientos de la nueva gestión para mostrar un cambio en la política de detenciones por motivaciones políticas. El organismo llegó a reportar inicialmente 80 excarcelaciones, entre ellas la de Tejeda, y continuó actualizando la información a medida que se confirmaban casos adicionales, según publicó la organización.

Las organizaciones civiles han reclamado transparencia, exigiendo a las autoridades la publicación detallada de las identidades de las personas liberadas. Estas demandas buscan asegurar que no solo se conozcan las cifras aproximadas, sino la lista concreta de beneficiados, subrayó Foro Penal. La ONG resaltó la importancia de registrar estos datos para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proceso de transición política venezolano.

El contexto de estas liberaciones, consignó Foro Penal, está marcado por el inicio de un nuevo gobierno tras una intervención extranjera que produjo un giro en la dinámica interna y las prioridades en materia de derechos humanos y justicia. En reiteradas ocasiones, la organización subrayó que la verificación de las personas liberadas implica revisar caso a caso para garantizar que se trate efectivamente de personas consideradas presas por razones políticas.

El proceso de excarcelaciones permanece abierto, y las ONG continúan el seguimiento de las liberaciones. Foro Penal reiteró la necesidad de un mecanismo oficial y público para informar sobre la evolución de la lista de excarcelados. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, al asumir la jefatura del Ejecutivo, incluyó entre sus primeras medidas el compromiso de liberar a un “número importante” de personas presas por estos motivos, según lo reflejó el seguimiento de organizaciones como Foro Penal.

En síntesis, el número de personas detenidas por motivaciones políticas excarceladas en Venezuela en las últimas horas superó las 100, según los datos preliminares confirmados por Foro Penal este domingo. La lista continúa en revisión, y la exigencia de transparencia en la información persiste como una demanda clave por parte de la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos, en medio de un proceso de transición política tras la intervención militar internacional y la asunción de un nuevo gobierno en el país.