El primer ministro sueco aboga por "construir nuestra OTAN europea"

En medio de las discusiones sobre el papel de Suecia dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Ulf Kristersson subrayó la participación de su país en todas las conversaciones relativas al armamento nuclear tras su ingreso en la OTAN, según informó la televisión pública sueca STV en una entrevista emitida la noche del domingo. Aunque Suecia carece de armas nucleares, Kristersson confirmó la existencia de diálogos en curso con Francia y Reino Unido, ambas potencias nucleares europeas, detalló STV.

El primer ministro sueco manifestó su respaldo a la idea de fortalecer una "OTAN europea" como respuesta a la inquietud generada por la intención pública de Estados Unidos de obtener el control de Groenlandia, territorio vinculado a Dinamarca. De acuerdo con la cadena STV, Kristersson explicó que, mientras algunas personas asocian la Alianza Atlántica principalmente con Estados Unidos, él hace énfasis en países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, los Estados bálticos, Polonia, Alemania y Reino Unido, destacando la cooperación regional dentro del marco de la OTAN.

Durante la entrevista citada por STV, el jefe de gobierno sueco insistió en la necesidad de que Europa refuerce su autonomía en materia de defensa. Kristersson mencionó que se requiere “tomar el control de nuestra situación y reforzar a Suecia”, objetivo que, en sus palabras, se busca alcanzar en colaboración con otros miembros de la Alianza. Además, reconoció que la OTAN está conformada por 32 países aliados y remarcó que todos mantienen la convicción de que el Artículo 5, referido a la defensa colectiva, “sigue siendo muy, muy fuerte”.

Respecto a las relaciones entre los países miembros y la postura estadounidense en cuestiones de seguridad, Kristersson afirmó que "a todos nos gustaría un Estados Unidos cuyos actos fueran distintos", según consignó la STV. La declaración se produce en un contexto de creciente debate en Europa sobre la necesidad de ampliar las capacidades propias de defensa, en particular ante cambios potenciales en la política estadounidense hacia la región del Atlántico Norte.

Tal como publicó la STV, el primer ministro evitó ofrecer detalles precisos sobre las iniciativas de disuasión nuclear y las posibles implicaciones para Suecia, pero sí confirmó que las conversaciones sobre este tipo de capacidades se llevan a cabo junto a los socios europeos con armamento nuclear autorizado. La mención a las discusiones en torno al arsenal nuclear y la seguridad europea pone de manifiesto el interés del gobierno de Estocolmo en profundizar los lazos con socios europeos y asumir un rol activo en la configuración de la defensa continental dentro del marco de la OTAN.

La preocupación expresada por Kristersson en torno a la propuesta estadounidense de incrementar su control en territorios de interés estratégico, como Groenlandia, ha reavivado la discusión sobre la autonomía europea en cuestiones de defensa y seguridad colectiva. El dirigente sueco, según reportó el medio STV, optó por reforzar la importancia de la cooperación regional entre naciones europeas, subrayando que la seguridad de la región no depende exclusivamente de Estados Unidos, sino de un compromiso multilateral y sostenido por parte de los países aliados.

El llamado del primer ministro sueco a “construir nuestra OTAN europea”, como recogió la STV, refleja la posición de Estocolmo a favor de una mayor integración y responsabilidad compartida entre los estados europeos dentro de la alianza defensiva trasatlántica.