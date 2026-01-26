El Ministerio de Transportes cesa a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies

El secretario de Estado, José Antonio Santano, señaló que la decisión de cesar a dos altos cargos responsables de Rodalies y Adif busca plantear un cambio significativo en la operativa de la red ferroviaria, así como en la percepción de este servicio público por parte de la ciudadanía catalana. Según informó el Canal 24 Horas y consignó el medio, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comunicó que estos relevos en la estructura de Renfe y Adif responden a la serie de interrupciones recientes en el servicio de Rodalies, que han generado malestar entre los usuarios y han motivado la exigencia de asunción de responsabilidades en la gestión.

De acuerdo con la información publicada, el Ministerio de Transportes dispuso el cese de Josep Enric García, director operativo de Rodalies, y del director general de explotación y mantenimiento de Adif. El anuncio fue realizado por José Antonio Santano, quien especificó que esta medida contó con el conocimiento del ministro Óscar Puente y que los presidentes de Renfe y Adif fueron instados a adoptar las decisiones correspondientes tras las incidencias reportadas en Cataluña.

En la entrevista con Canal 24 Horas, Santano manifestó la sensibilidad del Ejecutivo ante el descontento expresado tanto por la sociedad catalana como por el propio Govern, y recalcó que las empresas públicas implicadas, Renfe y Adif, debían asumir su responsabilidad frente a los fallos reiterados en el servicio. Según detalló el medio, el secretario de Estado subrayó que los ceses deben representar un antes y un después en la respuesta y el compromiso con los usuarios afectados, señalando: “Somos conscientes de la situación, somos muy sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y, por supuesto, también del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir”.

El contexto que motivó esta decisión gubernamental parte de las reiteradas incidencias y fallas técnicas que se han producido durante las últimas semanas en la red de Rodalies, incrementando la presión social y política para que se adopten medidas correctivas. Según consignó Canal 24 Horas, las interrupciones en el servicio han perjudicado a miles de viajeros diarios, generando protestas y reclamaciones por los perjuicios ocasionados en los desplazamientos y los horarios laborales de los usuarios del sistema ferroviario.

El propio Ministerio de Transportes enfatizó, en declaraciones reproducidas por el Canal 24 Horas, que la asunción de responsabilidades constituye una respuesta directa al malestar detectado entre los viajeros y en la administración autonómica, y persigue evitar que este tipo de situaciones se prolonguen en el futuro. Las decisiones instruidas buscan, además, agilizar los cambios necesarios en la gestión del servicio y garantizar una mejor coordinación entre las áreas operativas de Renfe y Adif.

El medio detalló que la destitución de los directivos surge tras un periodo marcado por sucesivos episodios de interrupciones y demoras en Rodalies, que han incidido en el funcionamiento normal del sistema ferroviario en Cataluña y han deteriorado la imagen pública de ambos operadores. Estas incidencias, reportó Canal 24 Horas, han suscitado críticas desde distintos sectores políticos y sociales, instando a una respuesta firme que implicara cambios en la dirección de los responsables técnicos y operativos.

La administración central, según matizó José Antonio Santano durante la entrevista, pretende que estos relevos sirvan como señal inequívoca de compromiso con la mejora del servicio y evidencien el propósito de garantizar una experiencia de mayor calidad para los usuarios. El Ejecutivo, conforme a las declaraciones recogidas por el medio, se propone restablecer la confianza de los ciudadanos catalanes en la fiabilidad y eficacia del servicio ferroviario mediante nuevas dinámicas de gestión y control.

Por su parte, los ceses han sido interpretados en medios gubernamentales como una iniciativa orientada a restablecer relaciones institucionales tras la creciente tensión que han provocado las deficiencias en el servicio de Rodalies. Según aseguró Santano, las actuaciones acordadas pretenden mostrar sensibilidad ante el malestar generado y responden a una demanda clara de la sociedad catalana y de sus representantes políticos para que se adopten medidas inmediatas y visibles frente a las deficiencias detectadas.

De esta manera, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, conforme a lo publicado por Canal 24 Horas, ha puesto de manifiesto la voluntad de supervisar de manera más directa la evolución del servicio, vigilando que se implementen mejoras en la infraestructura y en la organización operativa. Santano definió estos ceses como un “punto de inflexión” y recalcó la necesidad de ejecutar un cambio profundo en la gestión de Rodalies para revertir la situación y atender las demandas de los pasajeros.

La actuación comunicada por el Ejecutivo se inscribe en un proceso más amplio de renovación directiva en las empresas públicas responsables de la movilidad ferroviaria, según destacó el medio. El objetivo declarado es que tanto los profesionales al frente de Rodalies como los responsables técnicos de Adif impartan una nueva orientación alineada con los intereses y necesidades de los usuarios catalanes.