David Rodríguez, de la risa a la seriedad absoluta ante la prórroga de la investigación contra él y Anabel Pantoja

Cuando aterrizó en Sevilla tras pasar el fin de semana en Gran Canaria con su pareja y su hija Alma, David Rodríguez se mostró sonriente durante su llegada al aeropuerto. Sin embargo, su actitud cambió drásticamente tras las preguntas de la prensa sobre la reciente decisión judicial relacionada con el caso que involucra la salud de Alma, como confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una nota oficial publicada el 20 de enero. La jueza encargada del proceso judicial decidió prorrogar la investigación que implica tanto al fisioterapeuta como a Anabel Pantoja, pareja sentimental de Rodríguez, extendiendo el análisis por seis meses adicionales.

De acuerdo con el reporte del TSJC, la causa que se instruye desde hace un año en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, se refiere a un presunto delito de maltrato en perjuicio de la hija del fisioterapeuta y Anabel Pantoja. La menor, Alma, fue ingresada de urgencia el 9 de enero de 2025 cuando tenía apenas mes y medio de vida, a causa de lesiones detectadas en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria. La investigación, que originalmente podía cerrarse en estas fechas, se prolongará hasta junio para realizar pruebas médicas adicionales y determinar si la niña presenta alguna secuela derivada de los hechos investigados.

El medio que reportó la decisión judicial subrayó que la pareja esperaba el archivo de la causa y mantener distancia de la presión mediática y judicial, situación que ha complicado su vida durante el último año. Ante la extensión del proceso, la magistrada busca esclarecer los hechos con nuevos exámenes y aportar los elementos necesarios antes de tomar la decisión final, ya sea cerrando el caso o abriendo juicio oral contra la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, según informó el medio.

El programa ‘El tiempo justo’ señaló que, a pesar de la difusión oficial del TSJC sobre la prórroga de la investigación, ni Anabel Pantoja ni David Rodríguez, ni tampoco su defensa legal, habrían recibido una notificación directa por parte del juzgado sobre la prolongación de las diligencias. En este contexto, las cámaras recogieron la reacción del fisioterapeuta tras su llegada a Sevilla. En contraste con su actitud despreocupada previa, Rodríguez optó por no responder a las preguntas sobre la extensión de la investigación ni sobre si estaban al tanto oficialmente de la decisión judicial, reportó el medio.

Además de evitar detalles sobre la situación procesal, Rodríguez también declinó comentar sobre el estado anímico de la pareja frente al nuevo escenario judicial, así como sobre la confianza que mantienen en la Justicia. La prensa increpó al fisioterapeuta sobre la naturaleza de su relación con su suegra, Merchi Bernal, luego de que trascendiera una declaración ante el juez por parte de la exmujer de Bernardo Pantoja. Dicha declaración, según consignó el medio, incluyó comentarios sobre la reticencia a asegurar la conducta de Rodríguez respecto al cuidado de la menor. Ante estas cuestiones, Rodríguez optó nuevamente por el silencio y evitó aclaraciones públicas.

La investigación judicial continuará en curso, con la realización de nuevas pruebas médicas sobre la menor, para determinar la presencia o ausencia de secuelas, según detalló el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Este procedimiento busca aportar elementos clave en la instrucción del caso, permitiendo a la jueza una valoración completa antes de definir la continuidad del proceso o su cierre definitivo. El caso permanece bajo seguimiento mediático y judicial, dado el perfil público de los implicados y la gravedad de los hechos examinados.