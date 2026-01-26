CVC pagará más de 1.000 millones por Marathon Asset Management

La adquisición implicará el cambio de nombre de Marathon Asset Management, que se integrará como CVC-Marathon tras el cierre de la transacción. De acuerdo con la información publicada por el medio, la firma europea de inversión CVC ha alcanzado un pacto para comprar el 100% de Marathon Asset Management, gestora estadounidense especializada en crédito, en una operación que supondrá un desembolso que podría alcanzar los 1.200 millones de dólares (1.015 millones de euros). El acuerdo, reportado por CVC y Marathon, contempla el pago inicial en efectivo de 400 millones de dólares (338 millones de euros), complementado con hasta 800 millones de dólares (676 millones de euros) en acciones de CVC.

Según informó el medio, la transacción no solo incluye estos desembolsos iniciales, sino también una contraprestación adicional condicionada a los resultados que alcance Marathon entre los años 2027 y 2029. Este componente extra contemplará hasta 200 millones de dólares (169 millones de euros) en efectivo y otros 200 millones de dólares en participaciones de CVC, vinculando parte del precio final a la evolución futura del desempeño de la firma adquirida.

La firma CVC sostuvo en el comunicado que la integración de Marathon, con posiciones destacadas en segmentos como Crédito Basado en Activos, Inmobiliario, Estrategias Oportunistas y Crédito Público, supondrá una expansión sustancial en el mercado estadounidense de crédito, considerado uno de los más grandes y de mayor crecimiento a nivel mundial. El medio detalló que la operación aún requiere la venia de organismos reguladores y de otras entidades pertinentes, y que su cierre definitivo se prevé para el tercer trimestre de 2026.

En el aspecto organizativo, Bruce Richards y Lou Hanover continuarán al frente de la gestión de las estrategias de crédito de Marathon, ahora bajo el nuevo nombre de CVC-Marathon. Además, según consignó el medio, Bruce Richards ingresará como miembro de la junta de socios de CVC. Junto a Andrew Davies, Richards asumirá la responsabilidad de la gestión global del negocio de crédito resultante de la fusión.

Según palabras del consejero delegado de CVC, Rob Lucas, citadas por el medio, "esta es una transacción altamente estratégica que acelera nuestro crecimiento y refuerza la solidez de nuestra plataforma. Ampliar la capacidad crediticia en EEUU para complementar nuestra plataforma europea líder en el mercado ha sido una clara prioridad para CVC".

El medio indicó que la estructura financiera contemplada prevé que la compra genere un impacto neutro en el beneficio por acción de CVC en el año 2027 y que a partir de 2028 la aportación al beneficio por acción sería acumulativa, antes de tener en cuenta posibles sinergias derivadas de la integración en términos de ingresos o de costes.

El acuerdo ha contado con la asesoría de JP Morgan, Freshfields, Fried Frank y Ernst & Young en representación de CVC, mientras que Marathon ha recibido asesoría de Sidley Austin, detalló la fuente.