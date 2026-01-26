(Crónica) Everton y Leeds cierran con un empate la jornada Premier

Thierno Barry remató un centro raso en el minuto 76, colocando el empate para el Everton frente al Leeds United y asegurando así que el equipo dirigido por David Moyes sume su tercer partido consecutivo puntuando. El resultado, registrado en el último encuentro de la vigésima tercera jornada de la Premier League, disminuyó las opciones de los locales para acercarse a los puestos de competiciones internacionales, mientras que preservó a los visitantes de caer a la zona de descenso. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, este empate deja al Everton con 33 puntos y al Leeds con 26.

Según consignó Europa Press, el duelo, disputado en el Hill Dickinson Stadium, tuvo a James Justin como protagonista inicial al inaugurar el marcador antes de la media hora de juego. El tanto adelantó al Leeds United, que viajó con la necesidad de distanciarse de los puestos de peligro en la clasificación. El Everton, obligado a reaccionar, mantuvo la presión constante hasta que Thierno Barry, exjugador del Villarreal, aprovechó una ocasión en el tramo final del partido para igualar el marcador.

El empate impactó directamente en las aspiraciones del Everton de acercarse a los lugares que dan acceso a torneos europeos. Actualmente, tras este resultado, el conjunto de Moyes queda a cuatro puntos del Chelsea, quien ocupa la quinta posición. Esta diferencia obliga al Everton a buscar resultados positivos en los próximos compromisos si pretende reducir la distancia con las plazas que garantizan competición continental.

Por su parte, el Leeds United, dirigido por un técnico irlandés, se mantiene en la decimosexta posición de la tabla con 26 unidades, una cifra que otorga un margen de seis puntos respecto a la zona de descenso. Tal como detalló Europa Press, este margen representa un alivio para el club en su objetivo de consolidar la permanencia en la máxima categoría inglesa, aunque no permite excesiva relajación ante la competencia directa en la parte baja de la tabla.

Europa Press reportó que la apertura del marcador por parte del Leeds se produjo en una jugada incisiva conducida por James Justin, quien logró superar a la zaga del Everton antes de cumplirse los primeros 30 minutos de encuentro. Este gol exigió una respuesta inmediata de los locales, quienes encontraron dificultades para enfrentarse a la estructura defensiva del Leeds durante la mayor parte del partido.

La igualdad de Barry llegó en un momento clave. El delantero, con pasado reciente en el fútbol español, culminó un centro raso recibido desde el flanco, maniobra que permitió a los 'Toffees' mantener su racha positiva en la liga. Además, Europa Press destacó que este fue el tercer partido seguido en el que el Everton suma, lo que favorece la moral del equipo de cara a la fase decisiva del campeonato.

En la actualidad de ambos clubes, los objetivos difieren. Mientras el Everton busca reincorporarse a la disputa por posiciones de privilegio en la Premier League, el Leeds United mantiene la prioridad de alejarse definitivamente de los puestos comprometidos por el descenso. La diferencia de seis puntos respecto a los lugares de peligro le otorga al equipo irlandés un margen valioso, aunque la irregularidad de sus rivales exige no descuidar el rendimiento en las jornadas restantes, señaló Europa Press.

La jornada concluyó así con el reparto de puntos, resultado que influye en los ánimos y en la estrategia de ambos equipos para los próximos encuentros. El Everton, que suma ahora 33 puntos, continúa con opciones de engancharse a la pelea por competiciones internacionales, aunque deberá mejorar su capacidad para resolver partidos contra rivales directos como Leeds. Este último, al acumular 26 unidades, preserva su distancia de la zona de descenso pero sigue expuesto a la presión de equipos situados en los puestos bajos de la tabla, según la información de Europa Press.