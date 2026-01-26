Bruselas da luz verde al segundo paquete de préstamos para defensa a otros ocho países de la UE

A raíz de una exhaustiva evaluación realizada sobre los planes nacionales de inversión en defensa de los estados miembros, la Comisión Europea dio paso a la distribución de un segundo paquete de préstamos respaldados por el instrumento SAFE para reforzar los sistemas militares de ocho países de la Unión Europea. Según reportó la agencia Europa Press, este grupo, conformado por Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Finlandia, accederá a un fondo total de 74.000 millones de euros destinados a la compra conjunta de material de defensa; estos recursos se suman a los ya concedidos en enero a un primer grupo, donde figuró España.

La medida busca dotar a los países beneficiarios de mayor capacidad para modernizar y ampliar su equipamiento estratégico, luego de la aprobación inicial de financiación el pasado 15 de enero. Tal como informó Europa Press, la asignación de fondos responde a criterios de solidaridad y transparencia. Los montos acordados para cada nación fueron establecidos de manera provisional en septiembre, considerando las necesidades y solicitudes de cada estado. España, por ejemplo, aseguró un presupuesto de 1.000 millones de euros, cantidad que la sitúa entre los países con menor dotación de este fondo, junto a Finlandia, ambos solo superando a Dinamarca y Grecia en volumen asignado.

Por otro lado, Polonia se posiciona como el principal beneficiario, ya que obtendrá 43.700 millones de euros, seguido por Rumanía, Francia, Hungría e Italia, quienes también recibirán cantidades significativas para impulsar su infraestructura militar. Los recursos del SAFE permitirán a estos países acceder a préstamos a largo plazo, con condiciones favorables de bajo coste, facilitando de este modo inversiones urgentes en la modernización de sus fuerzas armadas y la adquisición de equipos de última generación, de acuerdo con lo difundido por Europa Press.

Las autoridades comunitarias han destacado el objetivo de fortalecer la preparación militar de los estados participantes y responder a las actuales demandas de seguridad en el contexto internacional. Andrius Kubilius, comisario de Defensa y Espacio, afirmó en un comunicado divulgado por Europa Press: “Con este segundo lote de inversiones SAFE, Europa finalmente está respaldando sus ambiciones de seguridad con el peso financiero necesario. Ya no nos limitamos a elaborar estrategias; estamos construyendo una realidad de poder duro”. Kubilius sostuvo también que esta decisión manda un mensaje tanto a la industria europea como a potenciales adversarios, y subraya la determinación de la UE para dotar a sus ejércitos de capacidades avanzadas de forma oportuna.

En la misma línea, la vicepresidenta de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, sostuvo que la Unión Europea ha decidido reforzar su autonomía en materia de defensa y seguridad. Según declaraciones recogidas por Europa Press, Virkkunen remarcó que “Europa está intensificando su propia defensa y seguridad” y afirmó que el bloque comunitario “está construyendo una columna vertebral más fuerte para la seguridad europea”. Añadió que, ante la actual situación geopolítica, urge actuar rápidamente, y consideró que la nueva ronda de financiación representa un avance significativo en el fortalecimiento y autosuficiencia de la Unión, así como un respaldo concreto a los socios, en especial a Ucrania.

La aplicación de estos fondos quedará ahora bajo el control de los gobiernos nacionales, quienes determinarán las áreas y proyectos específicos en los cuales invertirán los recursos, una vez cuenten con la aprobación definitiva y se concreten los acuerdos pertinentes. Europa Press explicó que se prevé que los primeros desembolsos lleguen en marzo de 2026, luego de que los países finalicen los trámites y presenten sus planes de ejecución.

De acuerdo con la distribución informada, además de Polonia, otros países recibirán dotaciones notables: Rumanía accederá a 16.600 millones, Francia y Hungría a 16.200 millones cada uno, Italia a 14.900 millones, Bélgica a 8.300 millones, Lituania a 6.300 millones, Portugal a 5.800 millones, Letonia a 5.600 millones, Estonia a 2.600 millones, Eslovaquia a 2.300 millones, República Checa a 2.060 millones, Bulgaria a 3.200 millones, Croacia a 1.700 millones, y Chipre a 1.200 millones. En el extremo inferior del reparto se encuentran Dinamarca y Grecia, con 46,7 millones y 787 millones respectivamente, junto a España y Finlandia.

La puesta en marcha de esta segunda ola de inversiones se considera consecuencia directa de los desafíos de seguridad actuales y de una política europea orientada a reducir la dependencia de proveedores externos y aumentar la capacidad autónoma de defensa. Este proceso se consolidó después de realizarse una revisión profunda de las propuestas nacionales y responde a la intención de la Comisión Europea de fortalecer la cohesión interna en materia de defensa, puntualiza Europa Press. El diseño del SAFE otorga prioridad a proyectos que permitan la adquisición conjunta y la interoperabilidad de los sistemas militares, características señaladas como claves para optimizar la capacidad de reacción y la eficacia operativa de la UE.

Con la decisión, los países participantes se embarcarán en la redefinición de sus estrategias militares, teniendo la posibilidad de acceder a tecnología y equipos modernos en condiciones ventajosas, mientras que el resto de los estados miembros podrán evaluar el impacto de estas reformas y, eventualmente, postularse a próximas rondas de financiación conforme avance la puesta a disposición de los recursos del SAFE.