Ávoris se convierte en socio estratégico del grupo latinoamericano L'alianXa Travel Network para España y Portugal

La iniciativa conjunta entre Ávoris y L'alianXa Travel Network contempla la creación de una división orientada a servicios receptivos, con el fin de atender las necesidades de los socios latinoamericanos del grupo en el continente americano. A partir de este punto, Ávoris asumirá el rol de representante exclusivo de la red para España y Portugal, conforme a lo detallado por ambas organizaciones en un comunicado. Según informó el comunicado, la alianza incluye el establecimiento de una red de empresas asociadas que operarán bajo las marcas L'alianXa Travel Network España y L'alianXa Travel Network Portugal.

De acuerdo con el anuncio hecho público, la colaboración permitirá que empresas independientes de la península ibérica incorporen una marca consolidada en América Latina para operar en los mercados de España y Portugal. Tal como consignó el comunicado, estas compañías accederán a recursos tecnológicos actualizados, acuerdos comerciales a nivel internacional y asesoría profesional, sin perder sus características de identidad y autonomía operativa. El acuerdo amplía el alcance de L'alianXa en el mercado europeo, y, de acuerdo con ejecutivos de ambos grupos, fomenta el uso de herramientas y servicios avanzados entre las agencias adheridas.

El director general de distribución de Ávoris, Endika Ormaeche, expresó que el propósito de la alianza consiste en promover el desarrollo y competitividad de las agencias independientes de viajes, situando sus intereses como eje principal. Según Ormaeche, la asociación posibilita la integración plena de las empresas españolas y portuguesas en una red internacional que comparte la meta de consolidar y fortalecer el negocio de los viajes independientes. La iniciativa facilitará el acceso a contenidos globales y herramientas exclusivas, lo que, según el ejecutivo, agregará valor a las operaciones de las agencias participantes.

Por su parte, Alonso Monsalve, presidente de L'alianXa Travel Network, valoró la incorporación de Ávoris como socio estratégico en la península ibérica. Monsalve sostuvo que este paso refuerza la estrategia de expansión en Europa de L'alianXa y les permite aprovechar el conocimiento y experiencia de un actor consolidado en el turismo latinoamericano. Esta colaboración responde tanto a los intereses de L'alianXa de aumentar su presencia europea como a la oportunidad de ofrecer nuevos servicios y soporte a las firmas viajeras asociadas de América.

El medio comunicó que el acuerdo también prevé la consolidación de una nueva división de servicios receptivos para responder a la demanda de los socios latinoamericanos cuando operan en los mercados europeos. Esta área estará destinada a optimizar la experiencia de los socios de L'alianXa Travel Network en viajes, negocios y turismo emisivo y receptivo entre ambos continentes. Las empresas independientes que se sumen contarán con respaldo corporativo y acceso a contenidos globales, acuerdos comerciales integrados, y asesorías personalizadas en gestión de viajes.

L'alianXa Travel Network se define como una red global de gestión para empresas de viaje. Provee a sus integrantes servicios, recursos tecnológicos innovadores, acuerdos con proveedores internacionales, así como el uso de marcas y soporte corporativo. Según datos citados en el comunicado conjunto, L'alianXa mantiene operaciones en 23 países, con una estructura que integra a 100 empresas y 250 puntos de venta, lo que le otorga un alcance destacado en el sector de los viajes en América Latina.

Este movimiento estratégico se alinea, según lo difundió Ávoris, con una tendencia de internacionalización y digitalización de servicios en el sector turístico. El objetivo fundamental es facilitar la competitividad de las firmas independientes frente a grandes corporaciones, permitiéndoles acceder tanto a herramientas de gestión y tecnología, como a acuerdos comerciales que habitualmente solo están disponibles para operadores de mayor tamaño.

El acuerdo incluye garantías para que aquellas empresas que se adhieran a la red puedan mantener su propia identidad y marca, sin perder los beneficios propios de integrarse bajo el paraguas de L'alianXa Travel Network. Según destacaron los responsables en el comunicado divulgado, esta característica busca captar especialmente a agencias con trayectoria e interés en fortalecer su oferta mientras retienen su independencia operativa. El acceso a innovaciones tecnológicas, acuerdos globales y servicios corporativos permitirá a las empresas asociadas responder a la demanda cambiante del mercado de viajes, tanto en los segmentos de turismo vacacional como de negocios.

A partir de esta alianza, L'alianXa Travel Network amplía su huella europea apoyada en un socio con experiencia en la península, mientras que Ávoris suma a su portafolio la posibilidad de incorporar a empresas independientes a una red de escala internacional. El acuerdo, según reiteraron ambos ejecutivos en las comunicaciones oficiales de las organizaciones, apuesta a la sinergia entre el conocimiento del mercado local y las necesidades de internacionalización de los asociados, dentro de un entorno de soporte tecnológico y corporativo global compartido.