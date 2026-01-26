Al menos once muertos y más de diez heridos, incluido un menor, por un tiroteo masivo en el centro de México

Entre los heridos del ataque en el campo de fútbol de Salamanca figuran una mujer y un menor, de acuerdo con declaraciones oficiales recogidas por El Sol de México. El tiroteo dejó al menos once víctimas mortales y ocurrió durante la tarde de este domingo, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones conocidas como los Campos de las Cabañas. Según consignó El Sol de México, todas las personas, excepto una, fallecieron en el lugar, mientras que otra sucumbió a las heridas posteriormente en el hospital.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó a través de un comunicado en video difundido por redes sociales que el ataque ocurrió en la comunidad de Loma de Flores, señalando que la mayoría de los fallecidos perdieron la vida antes de recibir atención médica. El Sol de México detalló que los asaltantes, cuatro en total, descendieron de varios vehículos y abrieron fuego contra quienes se encontraban presenciando o participando en el partido de fútbol.

A este incidente se suma una serie de episodios violentos recientes en el estado de Guanajuato. El propio alcalde Prieto indicó que apenas un día antes, en la comunidad de Cuatro de Altamira, en San Vicente de Flores, cinco personas fueron asesinadas en otro acto de violencia. Además, la semana anterior se registró una amenaza sobre un artefacto explosivo en una instalación federal de la región, situación que logró ser desactivada por las autoridades federales sin causar consecuencias personales ni materiales, según informó el medio citado.

Durante su mensaje, el alcalde hizo referencia a la difícil situación por la que atraviesa Salamanca y el estado de Guanajuato en general, al mencionar una "grave descomposición social". Prieto sostuvo que existen grupos criminales que buscan desafiar a las autoridades locales, aunque aseguró que no alcanzarán ese objetivo. Además, hizo un llamamiento a la población para evitar participar en actividades ilícitas o caer en adicciones, señalando que no se trata únicamente de un problema de seguridad pública, sino de responsabilidad compartida entre la comunidad.

La respuesta oficial tras el ataque incluyó la movilización de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México, encabezada por Omar García Harfuch. Prieto señaló que ambas instituciones colaboran actualmente para esclarecer los hechos y garantizar el apoyo necesario a las familias afectadas. El Sol de México informó que el alcalde aprovechó su intervención para solicitar respaldo adicional tanto de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como de la gobernadora estatal, invitando a coordinar esfuerzos para restaurar la paz y la seguridad en Salamanca.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 17:20, hora local, en un momento en el que numerosas personas se encontraban reunidas en el campo de fútbol para presenciar el partido. La irrupción repentina y la violencia ejercida por los agresores provocaron escenas de pánico entre los presentes. Las autoridades no han confirmado la identidad de los responsables ni los posibles motivos detrás del ataque, aunque señalaron la existencia de antecedentes de violencia e intentos de intimidación recientes en la zona, de acuerdo con la información recogida por El Sol de México.

En total, las autoridades registraron doce heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. El saldo de muertos y lesionados incrementa la preocupación de la población ante la persistencia de hechos violentos en los municipios del estado, tema que también fue resaltado por el alcalde durante su pronunciamiento al poner énfasis en la urgencia de adoptar medidas integrales junto a los tres niveles de gobierno.

Desde el ataque, la policía local y las fuerzas estatales mantienen vigilancia reforzada en la zona del crimen, además de desarrollar operativos para dar con los posibles responsables. Según informó El Sol de México, las investigaciones continúan con la colaboración de las autoridades federales y estatales, en un contexto donde familias quedaron impactadas y preocupadas por la seguridad en espacios públicos.

El contexto de violencia en Guanajuato ha sido motivo de inquietud en periodos recientes, con varios episodios registrados en diferentes puntos del estado. Las manifestaciones de las autoridades, junto con las solicitudes de ayuda a los gobiernos federal y estatal, evidencian la gravedad de la situación actual. El medio El Sol de México recopiló testimonios de funcionarios y testigos, quienes resaltaron el ambiente de temor tras este nuevo ataque masivo.

Los datos compartidos por la Alcaldía y las fuerzas de seguridad reiteran el llamado a la sociedad para resistir la presión de organizaciones criminales y evitar conductas de riesgo. El mensaje oficial también subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación entre instituciones y ciudadanía. Las familias de las víctimas han recibido promesas de atención y acompañamiento por parte de las autoridades durante las siguientes fases de la investigación y los servicios funerarios, según señaló El Sol de México.