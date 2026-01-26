Al menos ocho muertos por el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

La Guardia Costera de Basilan ha logrado rescatar a siete personas que se encontraban a bordo del buque "M/V Trisha Kerstin 3", según reportó la alcaldesa de Pilas, Arsina Kahing-Nanoh, a través de sus redes sociales. El rescate se efectuó mediante pequeñas embarcaciones tras el naufragio del ferry, que transportaba a 332 pasajeros con destino a Joló, una localidad situada en la isla con el mismo nombre en el sur de Filipinas.

De acuerdo con la información recogida por las autoridades regionales y compartida por la alcaldesa de Pilas, el accidente dejó al menos ocho fallecidos. El hecho provocó una rápida operación coordinada de búsqueda y salvamento por parte de la Guardia Costera en la provincia de Basilan, tal como informó la fuente local. Las muertes se confirmaron en el mismo comunicado en el que se difundieron los primeros nombres de supervivientes.

El medio consignó que entre los primeros datos divulgados figura el número exacto de pasajeros y miembros de la tripulación que al momento del accidente sumaban 332 personas. El naufragio ocurrió mientras la embarcación realizaba la ruta entre Basilan y la isla de Joló, una travesía común en la región que conecta comunidades mediante el transporte marítimo. El contexto y las circunstancias que llevaron al siniestro aún no han sido esclarecidos oficialmente.

El incidente llevó a una movilización inmediata de las autoridades locales y cuerpos de emergencia, quienes desplegaron recursos para ubicar al resto de los pasajeros y ofrecer asistencia a los sobrevivientes. La alcaldesa Arsina Kahing-Nanoh detalló en sus declaraciones la magnitud de la tragedia y destacó el rol de la Guardia Costera durante las primeras horas posteriores al naufragio, en las que se centraron las labores de rescate y recuperación.

Según la información brindada por las autoridades locales, el saldo inicial confirmado se mantiene en ocho víctimas mortales, mientras que las labores para contabilizar al resto de los pasajeros continuaron durante el mismo día del accidente. Las autoridades regionales han proporcionado actualizaciones constantes sobre la evolución de los operativos y la identificación de supervivientes, así como el estado de los heridos.

El ferry "M/V Trisha Kerstin 3" representaba uno de los principales medios de transporte entre Basilan y Joló, dos áreas que dependen significativamente del tráfico marítimo para el intercambio de personas y mercancías. La necesidad de este tipo de servicio en el contexto insular de la región refuerza la cantidad de personas a bordo en el momento del accidente, según detalló la alcaldesa en su comunicación oficial.

Las búsquedas, lideradas por la Guardia Costera de Basilan y autoridades municipales, se extendieron por la zona del suceso. Se utilizaron pequeñas embarcaciones para aproximarse a las áreas donde fue posible identificar señales de presencia humana en el mar. La difusión de los nombres de los primeros rescatados por parte de la alcaldesa responde a la necesidad de informar a las familias y comunidades afectadas.

La magnitud de la tragedia causó preocupación en las provincias involucradas, especialmente en Basilan y en la ciudad de Pilas, de donde proceden parte de los pasajeros y los rescatados. La información suministrada por las autoridades locales y replicada en las redes sociales busca mantener un flujo constante de datos oficiales sobre la evolución del rescate, la identificación de las víctimas y el acompañamiento a los sobrevivientes y familiares.

Las autoridades filipinas se mantienen atentas a la evolución de la situación y continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas que llevaron al naufragio del "M/V Trisha Kerstin 3". La información compartida por la alcaldesa Kahing-Nanoh y la Guardia Costera de Basilan constituye la principal referencia oficial respecto a las víctimas, supervivientes y operaciones en curso tras el accidente.