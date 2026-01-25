Puente afirma el carril donde descarriló el tren Iryo es nuevo, fabricado en 2023 e instalado en 2025

El ministro de Transportes, Óscar Puente, facilitó detalles sobre el carril implicado en el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz al compartir imágenes, la nota de envío y una descripción técnica de la pieza, identificada con el número 312592Y101 y un peso de 60 kg por metro. Según informó el diario El Mundo, se había sostenido que el tramo siniestrado pertenecía a una vía sin renovar, fabricada en 1989, hipótesis que fue rechazada por el titular de la cartera.

De acuerdo con lo publicado por El Mundo, el accidente ocurrido en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía habría tenido su origen en la antigüedad y el presunto estado de deterioro del rail, supuestamente sin renovaciones desde hace décadas. Frente a esta versión, el ministro Puente respondió a través de su cuenta de X aportando documentación sobre el origen y la instalación del carril y afirmando que la pieza rota es de fabricación reciente, datada en 2023 y colocada en la vía durante los meses de mayo y junio de 2025. El ministro mencionó a la empresa ArcelorMittal como la responsable del suministro del componente, publicando la correspondiente nota de envío junto a varias fotografías.

En sus declaraciones recogidas por El Mundo, Óscar Puente rechazó de modo categórico las informaciones acerca de la supuesta antigüedad del carril, calificando la versión como incorrecta. "De nuevo un BULO como una catedral, y en portada. Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación", expresó. El medio también incluyó la exigencia del ministro de no difundir falsedades y de facilitar la investigación y las labores para resolver el incidente, citando su mensaje: "¡DEJEN DE DESINFORMAR! Y déjennos trabajar. Bastante tenemos ya con esclarecer esto y solucionar los problemas que esto acarrea, como para tener que dedicarnos constantemente a desmentir falsedades".

Según consignó El Mundo, el accidente del tren Iryo 6189 a la altura de Adamuz generó un debate sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad en España. Tras el suceso, la discusión pública se centró en si el mantenimiento y la renovación de los tramos de vía cumplen con los estándares requeridos. Las declaraciones oficiales del ministro, sustentadas con documentación técnica, buscan disipar las dudas acerca de la antigüedad del material afectado y ofrecer una versión alternativa a la difundida por el periódico.

De acuerdo a las atribuciones de El Mundo, el descarrilamiento provocó la revisión de los protocolos aplicados en la instalación y supervisión de rieles en los corredores de alta velocidad, mientras se determinan las causas exactas del accidente. El Ministerio de Transportes apunta a la fabricación reciente y la reciente instalación de la sección comprometida como evidencia de la ausencia de negligencia en la renovación de la infraestructura.

El ministro Puente insistió en la necesidad de aclarar todas las circunstancias del incidente, reiterando que el principal objetivo de su equipo es resolver las consecuencias generadas por el descarrilamiento y evitar que la difusión de informaciones incorrectas dificulte este proceso. Las pruebas aportadas, incluidas las especificaciones técnicas del carril y los registros de instalación, forman parte de la respuesta del ministerio ante la polémica que levantaron las publicaciones acerca de la edad y las condiciones del tramo ferroviario afectado.