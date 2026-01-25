MSF anuncia que compartirá con Israel una lista de sus empleados locales para seguir trabajando en Palestina

La orden emitida por Israel a finales del año pasado, que exigía a las organizaciones no gubernamentales internacionales presentar documentación extensa sobre sus actividades y personal en los territorios palestinos, incluyó la exigencia específica de entregar una lista detallada de empleados. Según informó el medio, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) confirmó que proporcionará a las autoridades israelíes una relación de sus trabajadores palestinos. Esta decisión responde a una condición impuesta por el Gobierno israelí para que la organización siga desarrollando sus proyectos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este a partir del 1 de marzo.

Tal como notificó Médicos Sin Fronteras en un comunicado oficial, la organización lamenta profundamente esta exigencia, señalando que, a su juicio, Israel ha colocado tanto a su personal internacional como a sus colegas palestinos ante una opción extremadamente difícil: compartir información sensible de su plantilla o retirarse de las zonas donde cientos de miles de personas requieren atención médica urgente. Según publicó el medio, la preocupación principal de MSF radica en la seguridad de su personal, especialmente en un contexto donde la violencia ha afectado de manera directa a los trabajadores humanitarios.

MSF detalló que la lista de empleados se entregará como una medida excepcional, tras un proceso de diálogo interno y consultas con los propios trabajadores palestinos de la organización. La ONG aclaró que solo proporcionará los datos con el consentimiento expreso de los afectados y velará por establecer límites claros acerca de la información que se entregará, priorizando siempre la protección de sus empleados. Según consignó Médicos Sin Fronteras, el contexto en el que operan ha visto la muerte de 1.700 sanitarios en la región desde octubre de 2023, cifra que incluye a 15 miembros de su propio equipo.

Según reportó el medio, las autoridades israelíes habían condicionado la continuación de las actividades de las ONG en los territorios palestinos a la presentación de estos datos en un plazo de diez meses desde la promulgación de la nueva normativa. Las regulaciones también permiten a las autoridades denegar permisos a aquellas organizaciones sospechosas de tener vínculos con entidades que Israel clasifica como organizaciones terroristas, entre ellas el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Organizaciones internacionales y trabajadores humanitarios han calificado los requisitos como extremadamente difíciles de cumplir, atribuyéndoles la intención de dificultar o inhibir la labor de las ONG en la región.

A esta presión regulatoria se suma la decisión israelí, vigente desde el 1 de enero de 2026, de bloquear la entrada de personal internacional de MSF a la Franja de Gaza y la negativa al ingreso de suministros médicos de la organización. De acuerdo con Médicos Sin Fronteras, estas medidas han elevado la urgencia de tomar una resolución para evitar la interrupción total de la asistencia sanitaria que brindan.

La organización internacional enfatizó en su comunicado que mantiene reservas sobre el contexto y los motivos detrás de estos bloqueos, los cuales interpretan como parte de acciones dirigidas a debilitar la labor humanitaria en los territorios palestinos. Pese a ello, MSF indicó que continuará buscando diálogo con las autoridades israelíes con el objetivo declarado de defender los principios de la asistencia humanitaria independiente y garantizar que los servicios médicos lleguen a quienes los necesitan.

La trascendencia de esta decisión radica en la continuidad de la atención médica en un escenario donde la ONG percibe amenazas directas a la seguridad de sus equipos. Según explicó Médicos Sin Fronteras, la protección y el consentimiento informado de sus empleados seguirán como condiciones indispensables y subrayó la urgencia de proteger tanto el acceso a la ayuda como la integridad de quienes la hacen posible.