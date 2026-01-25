Agencias

'Los Domingos' arrasa en una gala de los Feroz correcta y sin grandes polémicas

Guardar

La cinta dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, 'Los Domingos', ha sido la gran vencedora de la XIII edición de unos Premios Feroz, correctos y sin grandes polémicas que, además, han dejado sin premios importantes a otras favoritas como 'Sirat', del gallego Oliver Laxe, en la antesala de grandes citas como los Goya o los Oscar.

La gala de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) arrancó puntual en el Pazo da Cultura de Pontevedra de la mano de cuatro actores -- Antonio Durán 'Morris', Petra Martínez, Samantha Hudson y Elisabet Casanova --, haciendo alguna referencia al papel protagonista de Galicia en esta edición y alguna crítica a la política internacional -- las intenciones de Donald Trump sobre Groenlandia, por ejemplo -- pero sin entrar en grandes polémicas.

La corrección ha caracterizado a una gala que durante dos horas y media ha seguido el guion marcado -- con tiempo límite para los discursos de los premiados, como ya es habitual en estas citas -- y ha premiado a las mejores películas y series españolas de 2025.

Así, ha reconocido con cinco estatuillas -- optaba a nueve -- la cinta dirigida por Azúa, entre ellas, algunas de las más 'grandes' como mejor actriz protagonista y de reparto, para Patricia López Arnáiz y Nagore Aramburu; además de mejor dirección y mejor película dramática.

SIRAT SE QUEDA SIN GRANDES PREMIOS

Una de las sorpresas de la gala ha sido el vacío de otras cintas muy citadas en las quinielas como 'Romería', de Carla Simón, rodada en Vigo; y 'Pubertat'.

Por su parte, 'Sirat', de Oliver Laxe, nominado a los Goya y con dos candidaturas a los Oscar (mejor película internacional y mejor sonido) se ha tenido que conformar con recoger la estatuilla a mejor música original y mejor tráiler.

'Maspalomas', otra de las cintas que llegaba con más opciones a Pontevedra, se ha hecho con dos de las grandes categorías de interpretación: mejor actor protagonista para José Ramón Soroiz y mejor actor de reparto para Kandido Uranga.

'La Cena' ha sido la cinta ganadora en la categoría de mejor película de comedia, donde también estaba nominada la gallega 'Rondallas'.

SERIES: YAKARTA Y POQUITA FE

Respecto a los galardones para series, tampoco ha habido grandes sorpresas. 'Yakarta', protagonizada por Javier Cámara, además de mejor serie de comedia, se ha llevado el premio a mejor actor protagonista de serie y mejor guion. Era una de las apuestas para serie dramática junto a 'Anatomía de un instante' con la que empataba en nominaciones (5).

Lo mismo ha ocurrido para serie de comedia. 'Poquita fe' se ha hecho con tres de las seis estatuillas a las que optaba: mejor serie de comedia, mejor actriz protagonista para Esperanza Pedreño y mejor actriz de reparto para Julia de Castro. El premio a mejor actor de reparto de una serie ha ido para Secun de la Rosa, por 'Superestar'.

El documental de Albert Serra sobre la figura del torero Andrés Roca Rey, 'Tardes de soledad' -- premiado en San Sebastián -- se ha llevado el premio Feroz Arrebato de no ficción y el premio a mejor cartel.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La avalancha de tierra en el sur de Indonesia deja ya ocho muertos y 82 desaparecidos

Un deslizamiento de tierra en Java Occidental, producido durante la madrugada, ha destruido viviendas y dejó decenas de personas atrapadas, según las autoridades locales. Equipos de rescate enfrentan grandes dificultades ante las persistentes lluvias y las condiciones del terreno

La avalancha de tierra en

Simeone: "Julián Álvarez se cree por sí solo por su nombre, su jerarquía y su trayectoria"

El técnico argentino minimiza la falta de acierto del delantero suramericano, resalta que su experiencia y calidad son suficientes y recalca el papel crucial del siguiente duelo para mantenerse en la pelea por los objetivos del equipo

Simeone: "Julián Álvarez se cree

El CICR alerta de un "dramático" aumento de heridos por los combates en Kivu Sur desde principios de año

El CICR alerta de un

Mañueco asegura que estas elecciones son una oportunidad para demostrar que la política "puede ser limpia y útil"

El líder del Partido Popular en Castilla y León llamó a participar masivamente en los próximos comicios del 15 de marzo, remarcando que acudir a las urnas fortalece la democracia y garantiza un modelo de convivencia basado en pluralismo y respeto

Mañueco asegura que estas elecciones

El jefe del Ejército sursudanés da "una semana" a sus fuerzas para "aplastar la rebelión" en Jonglei

La tensión militar y humanitaria crece en Jonglei, donde fuerzas leales al exvicepresidente Machar y el Ejército Blanco avanzan hacia Bor mientras la ONU denuncia ataques a civiles y miles de personas son desplazadas en medio de un brote de cólera

El jefe del Ejército sursudanés