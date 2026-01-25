'Los Domingos' arrasa en una gala de los Feroz correcta y sin grandes polémicas

La cinta dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, 'Los Domingos', ha sido la gran vencedora de la XIII edición de unos Premios Feroz, correctos y sin grandes polémicas que, además, han dejado sin premios importantes a otras favoritas como 'Sirat', del gallego Oliver Laxe, en la antesala de grandes citas como los Goya o los Oscar.

La gala de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) arrancó puntual en el Pazo da Cultura de Pontevedra de la mano de cuatro actores -- Antonio Durán 'Morris', Petra Martínez, Samantha Hudson y Elisabet Casanova --, haciendo alguna referencia al papel protagonista de Galicia en esta edición y alguna crítica a la política internacional -- las intenciones de Donald Trump sobre Groenlandia, por ejemplo -- pero sin entrar en grandes polémicas.

La corrección ha caracterizado a una gala que durante dos horas y media ha seguido el guion marcado -- con tiempo límite para los discursos de los premiados, como ya es habitual en estas citas -- y ha premiado a las mejores películas y series españolas de 2025.

Así, ha reconocido con cinco estatuillas -- optaba a nueve -- la cinta dirigida por Azúa, entre ellas, algunas de las más 'grandes' como mejor actriz protagonista y de reparto, para Patricia López Arnáiz y Nagore Aramburu; además de mejor dirección y mejor película dramática.

SIRAT SE QUEDA SIN GRANDES PREMIOS

Una de las sorpresas de la gala ha sido el vacío de otras cintas muy citadas en las quinielas como 'Romería', de Carla Simón, rodada en Vigo; y 'Pubertat'.

Por su parte, 'Sirat', de Oliver Laxe, nominado a los Goya y con dos candidaturas a los Oscar (mejor película internacional y mejor sonido) se ha tenido que conformar con recoger la estatuilla a mejor música original y mejor tráiler.

'Maspalomas', otra de las cintas que llegaba con más opciones a Pontevedra, se ha hecho con dos de las grandes categorías de interpretación: mejor actor protagonista para José Ramón Soroiz y mejor actor de reparto para Kandido Uranga.

'La Cena' ha sido la cinta ganadora en la categoría de mejor película de comedia, donde también estaba nominada la gallega 'Rondallas'.

SERIES: YAKARTA Y POQUITA FE

Respecto a los galardones para series, tampoco ha habido grandes sorpresas. 'Yakarta', protagonizada por Javier Cámara, además de mejor serie de comedia, se ha llevado el premio a mejor actor protagonista de serie y mejor guion. Era una de las apuestas para serie dramática junto a 'Anatomía de un instante' con la que empataba en nominaciones (5).

Lo mismo ha ocurrido para serie de comedia. 'Poquita fe' se ha hecho con tres de las seis estatuillas a las que optaba: mejor serie de comedia, mejor actriz protagonista para Esperanza Pedreño y mejor actriz de reparto para Julia de Castro. El premio a mejor actor de reparto de una serie ha ido para Secun de la Rosa, por 'Superestar'.

El documental de Albert Serra sobre la figura del torero Andrés Roca Rey, 'Tardes de soledad' -- premiado en San Sebastián -- se ha llevado el premio Feroz Arrebato de no ficción y el premio a mejor cartel.