La Real Sociedad no falla para acechar al Real Madrid en la Liga F Moeve y abrir hueco en la pugna europea

La Real Sociedad se colocó este domingo a un punto de la segunda plaza que ocupa el Real Madrid en la Liga F Moeve 2025-2026 tras imponerse con autoridad por 3-0 en el derbi ante la SD Eibar, mientras que el Costa Adeje Tenerife no pudo pasar del empate sin goles ante el RCD Espanyol para descolgarse de la pelea por los puestos europeos, en partidos correspondientes a la decimoséptima jornada.

El conjunto 'txuri-urdin' tenía una buena oportunidad de afianzar su candidatura a jugar la previa de la próxima Liga de Campeones y de acechar al segundo clasificado, que había caído ante el Athletic Club en su partido adelantado, y no la desaprovechó con un triunfo sin paliativos ante las 'armeras'.

Intza Egiguren adelantó pronto al equipo que entrena Arturo Ruiz con el 1-0 pasado el primer cuarto de hora, pero no pudo sentenciar su victoria hasta los compases finales, donde el infortunio se cruzó en las visitantes con dos goles en propia meta, de Ane Etxezarreta y la guardameta Eunate Astralaga.

Este triunfo de la Real Sociedad le dio además un valor doble ya que hizo bueno el empate sin goles del Costa Adeje Tenerife en su visita al RCD Espanyol que deja al equipo tinerfeño, cuarto clasificado, a ocho puntos del conjunto guipuzcoano, que aventaja también en 10 al Atlético de Madrid. Las visitantes dominaron y tuvieron buenos acercamientos, pero el travesaño evitó al final que se marcharan de vacío.

Además, el Sevilla FC volvió a la senda de la victoria tras dos derrotas seguidas al imponerse por 4-2 al colista Levante UD, con sensacional gol de falta de Esther Martín-Pozuelo, y mantenerse a diez puntos de la Real Sociedad; mientras que el estreno en casa de José Luis Sánchez Vera con el Madrid CFF no fue positivo, con derrota por 0-1 (Itziar Pinillos) ante el FC Badalona Women que aleja al equipo madrileño de la zona europea (11 puntos).

Finalmente, en los duelos directos por la permanencia, el Granada CF confirmó su mejoría con su tercera victoria seguida al derrotar 2-0 al antepenúltimo, el Alhama CF El Pozo, y superar la barrera de los 20 puntos (22), con 16 de ventaja sobre el penúltimo, un DUX Logroño que fue goleado en Las Gaunas por un Deportivo ABANCA que coge aire y pone 11 puntos sobre el equipo riojano.

