Agencias

La ONU exige el fin de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana

Guardar

La Organización de Naciones Unidas ha exigido nuevamente este sábado el cese de los ataques de Rusia contra infraestructura energética crítica en Ucrania, después de ataque masivo con más de 400 drones y misiles rusos efectuado la víspera sobre varias ciudades ucranianas, dejando a numerosas familias sin agua, calefacción y electricidad mientras el país hacía frente a temperaturas de hasta -20ºC.

"Este ciclo sistemático de ataques a la infraestructura energética viola el Derecho Internacional Humanitario y debe cesar. Los civiles deben estar seguros y abrigados en sus hogares y no vivir con el temor de las pérdidas que pueda acarrear la próxima ronda de destrucción", ha defendido el coordinador residente en Ucrania del organismo, Matthias Schmale, en un comunicado.

Schmale ha subrayado que "los ataques contra las infraestructuras energéticas han dejado a muchas familias en condiciones de frío extremo", dibujando un escenario especialmente complejo para "muchas personas mayores y con discapacidad que se encuentran a menudo atrapadas en sus hogares sin electricidad ni calefacción, sin poder cocinar comidas calientes ni recargar sus dispositivos para mantenerse conectadas".

"Desde principios de 2026, los residentes de Ucrania no han tenido respiro ante los ataques de las Fuerzas Armadas Rusas", ha lamentado el funcionario de la ONU, incidiendo en que tanto los equipos de reparación como los trabajadores humanitarios han de lidiar asimismo con la bajas temperaturas en su intento de ayudar a las víctimas.

Según datos recogidos por Naciones Unidas, más de un millón de personas carecen actualmente de electricidad en Ucrania como consecuencia de los ataques rusos más recientes. De este total, alrededor de 800.000 personas se encuentran en Kiev, la capital, si bien esta no es la única ciudad que se ha visto afectada.

Estos últimos ataques, han recordado, tuvieron lugar durante las conversaciones de paz que se están celebrando en Emiratos Árabes Unidos, en las que participan delegados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Unos encuentros que han tenido lugar entre el viernes y el sábado y que han sido descritos como "constructivos" por el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, quien ha confirmado que se reunirán de nuevo con Rusia y Ucrania la semana que viene en Abu Dabi.

El encuentro del sábado ha durado aproximadamente tres horas y son las primeras conversaciones a tres tras meses de negociaciones indirectas mediadas por Estados Unidos basándose en el plan de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La delegación ucraniana estaba encabezada por el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, mientras que la rusa está liderada por el jefe de los servicios secretos militares, el Departamento Central de Inteligencia de Rusia, Igor Kostiukov.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cristina Araújo publica 'Distancia de fuga', un romance "creíble": "La tecnología quita parte de su épica al amor"

El nuevo libro de la autora madrileña explora los vínculos en la era digital, donde la inmediatez tecnológica transforma la pasión y presenta desafíos emocionales más sutiles, alejados de los grandes impedimentos clásicos que solían marcar las historias del pasado

Cristina Araújo publica 'Distancia de

Un nuevo troyano para Android se oculta en juegos y usa la IA para clicar en anuncios maliciosos

Especialistas en ciberseguridad alertan que un sofisticado código malicioso, capaz de manipular anuncios y robar datos valiéndose de aprendizaje automático, compromete teléfonos al instalar versiones alteradas de aplicaciones populares desde tiendas y canales de origen desconocido

Infobae

(Pre) El Espanyol quiere resurgir en Mestalla y el Athletic y el Sevilla examinan su crisis liguera

El Valencia busca oxígeno ante un visitante en crecimiento, mientras la presión acecha a sevillistas y bilbaínos en el Sánchez-Pizjuán y Vallecas será clave en la lucha por evitar los últimos puestos de la clasificación

(Pre) El Espanyol quiere resurgir

La UE cierra con Ecuador su primer pacto de inversión sostenible en América Latina

El acuerdo firmado busca impulsar el flujo de capital procedente de Europa, reducir trámites y asegurar mayor transparencia para las empresas, priorizando el respeto a los estándares laborales, ambientales y promoviendo proyectos vinculados a energía y materias primas sostenibles

La UE cierra con Ecuador

El Estatuto del Artista permitirá con límites usar IA en el sector cultural siempre que no sustituya al artista

Fuentes de Trabajo confirman que las normas laborales para artistas incluirán restricciones claras al uso de tecnologías digitales, tras recibir propuestas de sindicatos y empresas, buscando proteger la creatividad humana y el respeto a los derechos profesionales en producciones culturales

El Estatuto del Artista permitirá