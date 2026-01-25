Hamás anuncia que ha dado todos los detalles para hallar el último cuerpo por entregar a Israel

El portavoz de las Brigadas Ezzedin al Qassam, Abú Obeida, explicó que la organización palestina compartió con los mediadores internacionales toda la información disponible sobre el paradero de los restos del sargento mayor Ran Gvili, bajo la premisa de que el ejército israelí está buscando en el lugar exacto mencionado en esa información. Así lo informó el medio de comunicación al detallar las declaraciones del líder del brazo armado de Hamás, quien subrayó que su grupo ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el acuerdo de alto el fuego, e instó a que se dé por cerrada esta fase para que las autoridades de Israel cumplan los compromisos asumidos.

De acuerdo con la fuente, los movimientos armados palestinos reiteraron que han entregado tanto a los rehenes vivos como los restos humanos que estaban en su poder, y que han actuado “lo más rápido posible” dadas las “condiciones complejas y casi imposibles” bajo las que opera la organización. Abú Obeida manifestó que, a pesar de las dificultades, Hamás completó sus responsabilidades a pesar de la “falta de compromiso de la ocupación sionista y las docenas de violaciones (del alto el fuego) y masacres perpetradas durante el proceso”. El portavoz instó también a los mediadores internacionales a “cumplir con su responsabilidad y obligar a la ocupación a aplicar lo que se acordó”, animando a cerrar esta cuestión “de forma permanente”.

En respuesta a la situación, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el inicio de una “operación específica” orientada a recuperar los restos de Gvili en el área delimitada como Línea Amarilla, un sector del norte de la Franja de Gaza donde la presencia militar israelí está contemplada en virtud del acuerdo de alto el fuego vigente. Según reportó el medio, el ejército israelí resaltó que el objetivo principal de la intervención es encontrar al “último civil secuestrado en la Franja de Gaza, el sargento mayor Ran Gvili”. Las autoridades militares pidieron a la ciudadanía que se abstenga de difundir rumores o información no confirmada que pudiera interferir en el ambiente familiar o en el curso de la operación.

En la misma línea, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el despliegue militar con el fin de recuperar el cuerpo de Gvili. Indicó en su declaración, citada por el medio, que los restos se encontrarían en un cementerio situado en la zona norte de la Franja de Gaza. El gobierno israelí señaló que la operación continuará “el tiempo que sea necesario” hasta lograr el objetivo establecido.

Ran Gvili murió durante los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023, según autoridades israelíes, y posteriormente su cuerpo fue trasladado a la Franja de Gaza. La recuperación e identificación de sus restos, así como la entrega de otros prisioneros y cadáveres, constituye una de las acciones incluidas en la primera fase del acuerdo de paz para Gaza, promovida por el presidente estadounidense Donald Trump. El acuerdo contempla el establecimiento de un alto el fuego, vigente a partir del 10 de octubre, y establece procedimientos para la liberación de rehenes y el intercambio de cuerpos.

El medio destacó que este episodio forma parte de un proceso más amplio de negociaciones mediadas internacionalmente, en las cuales se ponen en juego las obligaciones de ambas partes tras los incidentes violentos de octubre de 2023 y las posteriores operaciones militares y liberaciones asociadas al acuerdo de paz en curso.