España tendría que acelerar un 80% el ritmo de ejecución mensual del Plan de Recuperación, según BBVA Research

España tendría que aumentar el ritmo de ejecución mensual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en más de un 80%, hasta unos 2.200 millones de euros de media, para llegar al 100% de las inversiones comprometidas dentro del calendario acordado con Bruselas.

Así se desprende de un informe publicado por BBVA Research en el que se advierte de que, aunque España ha logrado desplegar una parte muy significativa de los fondos europeos, el ritmo reciente de ejecución se ha enfriado y no alcanza para completar las inversiones programadas.

Según el análisis de BBVA Research, a cierre de noviembre de 2025 ya se habían adjudicado contratos y ayudas por un importe equivalente al 75% de las transferencias previstas, cerca de 59.900 millones de euros, lo que supone alrededor del 3,6% del PIB.

En el último trimestre del año, el volumen mensual de licitaciones y subvenciones concedidas se ha reducido hasta unos 1.200 millones de euros, un 9% menos que a mediados de año.

Si este ritmo se mantuviera, al cierre del periodo oficial de ejecución del Plan (agosto de 2026) se habría completado cerca del 89% de las transferencias previstas, unos 70.800 millones de euros. Incluso extendiendo la ejecución hasta diciembre de 2026, el grado de cumplimiento no superaría el 95% de las inversiones previstas.

Por ello, el servicio de estudios de BBVA ha estimado que, para llegar al 100% de las inversiones comprometidas dentro del calendario acordado con Bruselas sería necesario aumentar el ritmo de ejecución mensual en más de un 80%, hasta unos 2.200 millones de euros de media.

Donde el reto se hace más evidente, según los economistas, es en la transición verde. Aunque originalmente el Plan destinaba un 40% de sus recursos a objetivos climáticos, hasta ahora solo el 23% del gasto ejecutado puede considerarse verde (13.850 millones de euros).

PERSONAS FÍSICAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, LA MAYORÍA DE BENEFICIARIOS

De acuerdo con el seguimiento del Plan elaborado por Virginia Pou, Pep Ruiz y Jorge San Vicent, las personas físicas y las pequeñas empresas concentran la mayoría de los más de 1.410.000 beneficiarios del Plan.

En concreto, hasta finales de noviembre de 2025, las inversiones del Plan han alcanzado principalmente a personas físicas (62%) y a pequeñas empresas (26%), aunque estos colectivos concentran solo el 5% y el 25% de los fondos, respectivamente.

En contraste, las grandes empresas, pese a representar únicamente el 1,4% de los beneficiarios, absorben cerca del 30% del importe total concedido.

Una parte muy significativa de los beneficiarios del Plan se concentra en los programas Moves y Kit Digital, que agrupan al 68% del total, con 164.034 y 795.844 beneficiarios, respectivamente. En el caso de Moves, el 87% de los beneficiarios son personas físicas, que han recibido el 38% de los fondos del programa (466 millones de euros).

En el Kit Digital, los principales destinatarios son autónomos, personas físicas y microempresas, que concentran la mayor parte tanto de las concesiones como del importe otorgado (respectivamente, un 58% y un 29% de las concesiones y un 42% y un 28% del importe).

MADRID, CATALUÑA Y ANDALUCÍA CONCENTRAN EL 48% DEL GASTO EJECUTADO

En cuanto a su distribución, los expertos señalan que los fondos del Plan se están repartiendo por todo el territorio, aunque con mayor peso en las comunidades más grandes: Madrid, Cataluña y Andalucía --que representan el 51% del PIB nacional y el 49% de la población--, donde se concentra el 48% del gasto ejecutado.

Sin embargo, cuando se analiza la inversión en relación con el PIB los datos apuntan a que las comunidades con menor PIB per cápita están recibiendo una mayor participación.

Las personas físicas constituyen el colectivo más numeroso de beneficiarios, con un peso destacado, tanto en número como en importe, en Andalucía (69,5% de las concesiones y 7,9% del importe), Castilla-La Mancha (69% y 10,9%) y Extremadura (66,4% y 7,5%).

Les siguen las microempresas y pymes, que representan el 31% de los beneficiarios y el 39% del importe total, con mayor presencia en Navarra (38,8%), Cataluña (38%) y Cantabria (37,5%), y mayor volumen de ayudas en Navarra (49,2%), Aragón (47,2%) y Madrid (47%).

La participación de grandes empresas es más elevada en Aragón (2%), Baleares (1,9%) y Madrid (1,9%), frente a una media nacional del 1,4%, y concentran un mayor volumen de fondos en Canarias (38,9%), Baleares y Castilla y León (35,1% en ambos casos), por encima del 30% de la media nacional.

Por último, el sector público presenta una concentración superior a la media nacional (1,3%) en La Rioja (3,6%), Aragón (2,7%) y Galicia (2,3%); en términos de importe, las ayudas al sector público, que suponen el 8,5% del total del Plan, se concentran en La Rioja (15,9%), Andalucía (12%) y Baleares (11%).

EL GOBIERNO PREVÉ SOLICITAR EL SIGUIENTE DESEMBOLSO ESTE MES

Antes de que finalice el despliegue del Plan de Recuperación este 2026 habrá dos peticiones adicionales de desembolsos por parte de España.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ya ha avanzado que España solicitará el siguiente desembolso de los fondos europeos a finales de este mes de enero, aunque ha reconocido que no hay avances en cuanto al cumplimiento del hito relacionado con la subida al diésel.

La subida al diésel era uno de los hitos pasados que el Gobierno no consiguió aprobar en el Congreso. Ante la dificultad para sacarlo adelante en el Congreso, la Comisión Europea dio un plazo adicional de seis meses a España para el cumplimiento de esta medida, que debe estar aprobada antes de finales del mes de enero. Sin embargo, el ministro ha reconocido que no ha habido ningún avance.