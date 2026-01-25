Embajador iraní en España: "Si existe una amenaza de Trump contra Dinamarca, ¿por qué no contra Irán?"

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, asegura en una entrevista concedida a Europa Press que no se puede descartar un eventual ataque estadounidense contra Irán, aunque desvela que hubo contactos directos e indirectos con la Administración norteamericana en los momentos más tensos y recalca que Teherán está abierta al diálogo, pero avisa que si otros actores "desean optar por otra vía", Irán estará preparado.

"Si existe una amenaza de Trump contra Dinamarca, ¿por qué no contra Irán?", asegura en la primera entrevista desde la erupción de las protestas en Irán que han dejado más de 3.117 muertos, según el balance de las autoridades de la República Islámica, que detallan que 2.427 de ellos son civiles y fuerzas de seguridad.

- La semana pasada el ataque militar de Estados Unidos parecía inminente. ¿Es este un escenario que ahora ha sido completamente descartado por Irán?

Si existe una amenaza por parte de Estados Unidos y del régimen de Trump contra un miembro de la Unión Europea como Dinamarca, ¿por qué no contra Irán? Por eso no queremos descartar la posibilidad al 100%. Estamos preparados para confrontar cualquier agresión extranjera, ya provenga de Estados Unidos o del régimen sionista.

- ¿Cómo evalúa el hecho de que algunas potencias regionales como Arabia Saudí e Israel hayan tenido contactos con la administración Trump y que aparentemente hayan aconsejado no seguir adelante con un ataque contra Irán? ¿Cómo comenta esto y puede confirmar si existieron canales indirectos con Washington en esos días?

Es una cuestión de sabiduría. Es muy inteligente que todos los vecinos y países de la región eviten la agresión extranjera, porque la seguridad y, después de ella, el bienestar no son divisibles: cuando se vive en una casa, o todos están seguros o nadie lo está. Ha sido un gesto y un comportamiento muy sabio por parte de los países hermanos y vecinos de la región, si es que así lo hicieron.

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, sí: los canales indirectos en la diplomacia casi siempre funcionan. El canal frontal no: hay altibajos. Pero los canales indirectos normalmente funcionan y continúan. La calidad es importante. La continuidad es importante. Lo que puedo decir es que, en primer lugar, nunca nos hemos retirado de este tipo de comunicaciones. Y en segundo lugar, siempre que recibimos un mensaje razonable, respondemos y seguimos con este enfoque.

- ¿Pero estos canales indirectos estaban en contacto directo con Estados Unidos, hubo comunicaciones con Washington?

Le diré que ambos, directos e indirectos. Cuando recibimos un mensaje directo, respondemos.

- Durante una semana pareció que el foco y la presión internacional estaban sobre Irán. Algunos líderes europeos, como el canciller alemán, Friedrich Merz, dijeron que el fin del sistema en Irán estaba cerca. ¿Cree que Irán ha escapado por el momento a esta presión? ¿Y cree que la crisis en Groenlandia ayudó a desviar la atención?

No quiero plantearlo así. Es lamentable que incluso políticos puedan ser engañados por ciertos canales, por internet, etc. Varios canales de televisión y medios trabajan día y noche para exagerar lo que ocurre en Irán. Estamos abiertos a invitar a los medios a Irán ahora mismo. Las misiones diplomáticas extranjeras trabajan normalmente en Irán y saben lo que ocurre.

La imagen que algunos políticos desean mostrar no es correcta. Aquellos que diseñaron lo que yo llamo la segunda Operación Ajax, que fue el nombre de la operación encubierta de 1953 para derrocar al primer ministro democráticamente elegido, Mohammad Mossadegh- fracasaron estrepitosa y miserablemente.

No lo olvidarán fácilmente. Buscarán otros instrumentos, como la presión internacional. Puede haber presión, pero el tiempo ha demostrado que Irán es más grande y más fuerte que este tipo de presiones. No tenemos problema. Estamos abiertos a la negociación, al compromiso. Eso lo demostramos en 2015 con el acuerdo nuclear. Siempre estamos dispuestos y creemos que este enfoque sirve mejor a los intereses de todos. Pero si desean optar por otra vía, estamos preparados. No tenemos problema con eso.

Resistimos la agresión extranjera en junio de 2025 y ahora hemos resistido con éxito una acción encubierta terrorista. El tiempo ha demostrado que Irán es más fuerte que este tipo de comportamientos. Puede haber presión, pero no nos preocupa. Al mismo tiempo, estamos abiertos a cualquier discusión, negociación y compromiso.