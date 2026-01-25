El Gobierno celebra la entrada de la oposición en el diálogo nacional y promete acelerar el proceso electoral

Las autoridades somalíes han respondido a la presión que ejerce la inminente expiración del mandato gubernamental, señalada para el 15 de mayo, con un compromiso público de dar un nuevo impulso al proceso electoral. Según informó Europa Press, el Gobierno de Somalia ha recibido con apertura la incorporación del Consejo para el Futuro de Somalia, la principal coalición de la oposición, a las conversaciones nacionales orientadas a la unidad, previstas para el 1 de febrero. El Ejecutivo ha prometido que dedicará todos sus esfuerzos para dinamizar las negociaciones en torno a una transición política que permanece estancada.

Este paso dado por la oposición se produce en un contexto de parálisis institucional y con el creciente desafío de definir una hoja de ruta electoral concreta para la transición democrática. Según consignó Europa Press, el Consejo para el Futuro de Somalia anunció su participación en las consultas gubernamentales con la intención de aportar soluciones frente a la falta de acuerdos y la ausencia de una fecha definida para acudir a las urnas. Este grupo opositor ha expresado que si bien aceptan sentarse a dialogar, condicionan cualquier avance a que el presidente Hasan Sheij Mohamud renuncie a su proyecto de reformas constitucionales que busca instaurar el sufragio universal. Argumentan que implementar un modelo de voto directo resulta inviable en el corto plazo, considerando las peculiaridades políticas y de seguridad que enfrenta el país, según citó el medio Europa Press.

Pese a esta demanda, ni el presidente ni el primer ministro Hamza Abdi Barre han respondido expresamente al requerimiento opositor sobre frenar la reforma constitucional. El Consejo Consultivo Nacional, órgano principal encabezado por ambos líderes, ha manifestado a través de un comunicado recogido por Europa Press su satisfacción por la disposición del Consejo para el Futuro de Somalia de adherirse a las denominadas Consultas Nacionales diseñadas por el Ejecutivo. Durante una videoconferencia celebrada el sábado, los participantes de la cita acordaron impulsar los preparativos para unas elecciones unipersonales a escala local y regional. Así, el Gobierno reafirmó su objetivo de avanzar hacia el sufragio universal, pese a la reticencia de la oposición.

El estancamiento en la definición del calendario y del marco legal para los comicios ocurre mientras Somalia enfrenta amenazas internas y externas que complican el panorama político y de seguridad. La situación interna se ha visto endurecida por la actividad persistente de los grupos yihadistas Al Shabaab y Estado Islámico, que operan en distintas zonas del país y han dificultado la consolidación estatal. Europa Press indicó que estas amenazas han sido un factor clave que la oposición ha señalado como prioritario, reclamando que el diálogo nacional no se concentre exclusivamente en las enmiendas a la Constitución sino también en la construcción de un consenso sólido sobre la seguridad.

Otro punto de tensión que influye sobre el proceso de diálogo es la crisis con Somalilandia, estado autodeclarado independiente en el norte del territorio somalí. Las divisiones aumentaron luego de que Israel reconociera oficialmente la independencia de Somalilandia, motivado por razones estratégicas relacionadas con su cercanía geográfica a Yemen. Esto último cobra magnitud en el contexto del conflicto entre Israel y la insurgencia hutí, que ha lanzado ataques contra territorio israelí en represalia por las operaciones militares de Israel en Gaza, según reportó Europa Press.

La oposición considera que el éxito de las conversaciones requerirá priorizar la seguridad nacional y alcanzar entendimientos sobre el formato y los plazos del proceso electivo en lugar de debates sobre el cambio constitucional inmediato. Los representantes del Consejo para el Futuro de Somalia insisten en la necesidad de definir un marco consensuado para la organización de elecciones a todos los niveles federales, con el objetivo de restablecer la confianza y mitigar los riesgos de vacíos de poder. De acuerdo con Europa Press, esta postura busca responder a la preocupación extendida por la estabilidad institucional y el temor a un agravamiento del vacío político si no se concreta una transición pactada antes de la fecha límite del mandato actual.

El Gobierno, mientras tanto, ha reiterado su llamado al resto de los actores políticos y sociales para que se integren al proceso de consulta nacional. Insiste en que la unidad de acción y la participación amplia facilitarán la elaboración de acuerdos más duraderos para el futuro de las estructuras federales y regionales. Europa Press informó que entre los temas a discutir figuran la inclusión de todos los actores relevantes, la garantía de seguridad para el desarrollo de los comicios y la generación de las condiciones necesarias para que el eventual sufragio universal no se convierta en un factor de inestabilidad extra en el escenario somalí.

El proceso abierto en Somalia continúa bajo la vigilancia de la comunidad internacional, a la espera de que tanto el Gobierno como la oposición logren salvar las diferencias en torno a la reforma política y a las prioridades inmediatas del país. La participación del Consejo para el Futuro de Somalia añade presión para alcanzar soluciones viables en un corto plazo que permitan sortear la parálisis actual y evitar un deterioro mayor del panorama de seguridad y gobernabilidad nacional, según relata Europa Press.