Detenido en el centro de Madrid tras robar una cadena de oro al hijo del presidente de Colombia

Un joven de 23 años fue arrestado por la policía en la Gran Vía, acusado de forcejear y sustraer un valioso collar a Nicolás Alcocer Petro, mientras la actuación de los agentes permitió recuperar el objeto y detener al sospechoso

Tras producirse una persecución a pie por el centro de Madrid, agentes de la Policía Nacional interceptaron a un joven de 23 años acusado de sustraer con violencia una cadena de oro valorada en 6.000 euros a Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este sábado en la Gran Vía, según informó el medio El Mundo y confirmaron fuentes policiales a Europa Press.

La secuencia comenzó cerca de las 05:00, cuando Nicolás Alcocer Petro se encontraba en la Gran Vía dispuesto a tomar un taxi. En ese momento, un individuo se acercó por la espalda y, valiéndose del método conocido como "tirón", le arrebató una cadena de oro que portaba en el cuello, detalló la información de El Mundo.

El Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional, que patrullaba en ese momento la zona, escuchó los gritos de auxilio de la víctima. Los agentes observaron cómo un varón huía en dirección contraria y arrancó una persecución a pie a través de varias calles céntricas de la capital, según agregó Europa Press.

La persecución finalizó en la calle de la Puebla, donde los agentes finalmente alcanzaron al sospechoso y procedieron a su detención. El detenido, de aproximadamente 23 años, quedó acusado de un delito de robo con violencia e intimidación, puntualizó Europa Press apoyándose en fuentes policiales.

Durante la intervención, los policías lograron recuperar el collar de oro sustraído, que fue devuelto a Nicolás Alcocer Petro. La víctima se personó posteriormente en la comisaría de Centro para presentar la denuncia correspondiente por el robo sufrido, consignó Europa Press.

Tras la recuperación del objeto y el arresto del sospechoso, el hijo del presidente de Colombia solicitó el libro de felicitaciones en la sede policial para dejar constancia escrita de la celeridad y eficacia en la respuesta de los efectivos de la Policía Nacional, de acuerdo con lo informado por El Mundo.

La cadena sustraída estaba valorada en aproximadamente 6.000 euros. La intervención rápida de los agentes y la posterior devolución del objeto permitieron que la víctima recuperara su pertenencia en poco tiempo, detalló el medio El Mundo. Por su parte, la investigación policial prosigue para esclarecer todos los detalles relacionados con el caso y asegurar la correcta instrucción del procedimiento legal correspondiente al arrestado.

