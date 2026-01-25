Cuatro pistoleros muertos en un nuevo intento de atentado contra el alcalde de Shariff Aguak (Filipinas)

El tercer atentado dirigido contra Akmad Mitra Ampatuan, alcalde de Shariff Aguak, terminó con la muerte de cuatro atacantes después de que la Policía iniciara una persecución tras la emboscada que sufrió el vehículo oficial. Según el diario filipino 'Inquirer', el intento de asesinato ocurrió en la provincia de Maguindanáo del Sur, Filipinas, alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo, cuando la camioneta en la que se trasladaba el jefe municipal fue interceptada y baleada en la zona de Barangay.

El medio 'Inquirer' detalló que además del vehículo que transportaba al alcalde, otra unidad formaba parte del convoy al momento del ataque. Esta emboscada dejó dos escoltas de Ampatuan heridos, quienes presentaron lesiones consideradas leves, de acuerdo con información entregada por Anwar Kuit Emblawa, asistente ejecutivo del alcalde, y citada por el mismo periódico.

El ataque, ejecutado por individuos armados que se movilizaban en una miniván Suzuki, desencadenó una rápida respuesta policial. Según publicó 'Inquirer', las fuerzas de seguridad iniciaron una persecución que culminó en la autovía de Shariff Aguak, donde los agentes abatieron a los cuatro agresores. En el operativo, las autoridades incautaron diversas armas de alto calibre que se encontraban dentro del vehículo utilizado por los atacantes.

Este evento marca el tercer intento de asesinato del que Ampatuan logra salir ileso, según consignó el medio 'Inquirer' tras recopilar testimonios locales. Fuentes municipales mencionadas en los reportes resaltaron que, pese a la intensidad del ataque, el alcalde no sufrió heridas, mientras que sus escoltas recibieron atención médica por las lesiones menores padecidas.

La investigación policial, según la información suministrada por 'Inquirer', se centró en esclarecer la identidad de los agresores y determinar si existe alguna relación entre este y los intentos previos de atentar contra la vida del funcionario. Las autoridades examinan también el armamento de alto calibre encontrado durante el registro del vehículo para establecer su procedencia y posible vinculación con otros delitos.

Fuentes de la alcaldía y la Policía local citadas por 'Inquirer' subrayaron que la seguridad del alcalde se ha visto reforzada tras los ataques sufridos, mientras que la autovía de Shariff Aguak permaneció parcialmente restringida durante las labores forenses y operativas posteriores al enfrentamiento.

La reiteración de atentados contra Akmad Mitra Ampatuan genera alarma en la comunidad local y plantea interrogantes sobre los riesgos a los que están expuestos los funcionarios públicos en la región de Maguindanáo del Sur, área señalada recurrentemente por episodios de violencia política. El incidente, reportado por el diario filipino 'Inquirer', se suma a una serie de acontecimientos similares que han incrementado el despliegue policial y las medidas de seguridad en la zona.