Agencias

Cuatro pistoleros muertos en un nuevo intento de atentado contra el alcalde de Shariff Aguak (Filipinas)

El vehículo del jefe municipal de Akmad Mitra Ampatuan fue atacado a tiros mientras circulaba en Maguindanáo del Sur, dejando dos escoltas lesionados y desencadenando una persecución que finalizó con la muerte de los agresores, según fuentes locales

Guardar

El tercer atentado dirigido contra Akmad Mitra Ampatuan, alcalde de Shariff Aguak, terminó con la muerte de cuatro atacantes después de que la Policía iniciara una persecución tras la emboscada que sufrió el vehículo oficial. Según el diario filipino 'Inquirer', el intento de asesinato ocurrió en la provincia de Maguindanáo del Sur, Filipinas, alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo, cuando la camioneta en la que se trasladaba el jefe municipal fue interceptada y baleada en la zona de Barangay.

El medio 'Inquirer' detalló que además del vehículo que transportaba al alcalde, otra unidad formaba parte del convoy al momento del ataque. Esta emboscada dejó dos escoltas de Ampatuan heridos, quienes presentaron lesiones consideradas leves, de acuerdo con información entregada por Anwar Kuit Emblawa, asistente ejecutivo del alcalde, y citada por el mismo periódico.

El ataque, ejecutado por individuos armados que se movilizaban en una miniván Suzuki, desencadenó una rápida respuesta policial. Según publicó 'Inquirer', las fuerzas de seguridad iniciaron una persecución que culminó en la autovía de Shariff Aguak, donde los agentes abatieron a los cuatro agresores. En el operativo, las autoridades incautaron diversas armas de alto calibre que se encontraban dentro del vehículo utilizado por los atacantes.

Este evento marca el tercer intento de asesinato del que Ampatuan logra salir ileso, según consignó el medio 'Inquirer' tras recopilar testimonios locales. Fuentes municipales mencionadas en los reportes resaltaron que, pese a la intensidad del ataque, el alcalde no sufrió heridas, mientras que sus escoltas recibieron atención médica por las lesiones menores padecidas.

La investigación policial, según la información suministrada por 'Inquirer', se centró en esclarecer la identidad de los agresores y determinar si existe alguna relación entre este y los intentos previos de atentar contra la vida del funcionario. Las autoridades examinan también el armamento de alto calibre encontrado durante el registro del vehículo para establecer su procedencia y posible vinculación con otros delitos.

Fuentes de la alcaldía y la Policía local citadas por 'Inquirer' subrayaron que la seguridad del alcalde se ha visto reforzada tras los ataques sufridos, mientras que la autovía de Shariff Aguak permaneció parcialmente restringida durante las labores forenses y operativas posteriores al enfrentamiento.

La reiteración de atentados contra Akmad Mitra Ampatuan genera alarma en la comunidad local y plantea interrogantes sobre los riesgos a los que están expuestos los funcionarios públicos en la región de Maguindanáo del Sur, área señalada recurrentemente por episodios de violencia política. El incidente, reportado por el diario filipino 'Inquirer', se suma a una serie de acontecimientos similares que han incrementado el despliegue policial y las medidas de seguridad en la zona.

Temas Relacionados

AtentadoAkmad Mitra AmpatuanShariff AguakMaguindanáo del SurFilipinasAnwar Kuit EmblawaPolicíaInquirerSeguridadAsesinatoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Kremlin zanja que "no hay nada de qué hablar" con la jefa diplomática de la UE

Rusia descarta cualquier contacto con la máxima representante de Exteriores de la Unión Europea, acusando a los líderes comunitarios de incompetentes y doble moral en asuntos internacionales, según declaraciones del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, a la televisión estatal rusa

El Kremlin zanja que "no

La alcaldesa de Cartagena se reúne con el viceministro de Turismo de Ecuador

Representantes institucionales debatieron estrategias en la FITUR para impulsar la próxima edición del evento cultural La Mar de Músicas, que ofrecerá una programación dedicada al arte, la música y la proyección internacional de Ecuador en Cartagena

La alcaldesa de Cartagena se

Unas 50 familias andinas vuelven a sembrar esperanza en Perú con el apoyo del Ayuntamiento y Madre Coraje

Tras varios meses de pérdidas provocadas por el clima adverso, habitantes de Huaraccopata logran reactivar el cultivo de papa gracias a capacitación técnica y la colaboración de diferentes organizaciones, asegurando alimentos, ingresos y mayor resiliencia comunitaria

Unas 50 familias andinas vuelven

Casi 700.000 clientes están sin electricidad por la "monstruosa" tormenta que afecta a EEUU

Casi 700.000 clientes están sin

Detenido el capitán del presunto petrolero de la flota fantasma rusa interceptado por Francia esta semana

Detenido el capitán del presunto