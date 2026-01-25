Agencias

Cristina Rodríguez y su reflexión tras el escándalo de Julio Iglesias

Tras conocerse el archivo de las diligencias contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos exempleadas del hogar, muchos han sido los rostros conocidos que han mostrado su opinión por redes sociales. También ante las cámaras en la alfombra roja de los Premios Feroz 2026.

Cristina Rodríguez reflexionaba sobre este escándalo y ha explicado que lo ocurrido nos hace ver que "cuando ves todo su recorrido dices pues tenía trazas" porque "ha hecho muchos Rubiales". "Muchos hombres no lo hacían porque sabían que no estaban bien hechas... hay cosas que no han sido delitos y ahora lo son", aseguraba.

A pesar de reconocer que "no estaba en esa casa" cuando han sucedido estos sucesos que han narrado y denunciado las víctimas, sí que aseguraba que "si tuviera que apostar todo mi dinero, que no es mucho, apostaba por las víctimas, sin ninguna duda".

Además, explicaba que "es muy difícil que se haga justicia", porque los abusos que se llevan a cabo en la intimidad no son fáciles de demostrar. Eso sí, cree que "es hora de que la gente piense que no lo puede hacer, que no somos esclavas, que tenemos nuestros derechos, que no nos pueden decir según qué cosas y que no pueden hacer según qué cosas".

Cristina desvelaba estar "indignada y harta" porque "aquí somos muchas mujeres, si tú a todas a todas las mujeres les preguntas si les ha pasado algo, te digo que te van a decir 10 cosas que les ha pasado y si a todos los hombres que hay aquí les preguntas si han tenido alguna denuncia por acoso, y era falsa seguramente, sería cero". Por eso, cree que "hay que estar siempre con las mujeres".

