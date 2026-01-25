Barcelona abre la nueva era de la Fórmula 1 con un 'shakedown' sin Williams

El calendario de la Fórmula 1 para 2026 se encuentra marcado por el compromiso de todos los equipos de emplear combustible completamente sostenible, según detalló el medio que publicó la noticia. Esta transición representa un cambio relevante en la máxima categoría, acompañando nuevos parámetros técnicos que incidirán en el diseño y funcionamiento de los monoplazas. Barcelona se posiciona en este contexto como el espacio elegido para los ensayos previos al inicio del campeonato mundial, en una cita caracterizada por la ausencia de público y medios, así como por la inasistencia del equipo Williams y del piloto español Carlos Sainz.

De acuerdo con la información publicada, el Circuit de Barcelona-Catalunya acoge desde el lunes 26 y hasta el viernes 30 de enero el primer 'shakedown' de la pretemporada. Esta sesión a puerta cerrada constituye la primera oportunidad para que los equipos de Fórmula 1 evalúen sus nuevos desarrollos técnicos antes del arranque oficial del campeonato. El medio explicó que ni los aficionados ni la prensa tienen acceso a las gradas o a los boxes durante estos ensayos, lo que convierte al circuito catalán en un laboratorio reservado para los integrantes de las escuderías y el personal autorizado.

Los ajustes en el reglamento de la Fórmula 1 que entrarán en vigor en 2026 impulsaron a los principales equipos a desarrollar innovaciones en sus vehículos. El medio destacó que los futuros monoplazas adoptarán dimensiones más compactas y ligeras, incorporarán la aerodinámica activa y recurrirán a motores que otorgarán un protagonismo inédito al aporte eléctrico. El compromiso con la sostenibilidad se refleja en la obligación de utilizar carburante producido íntegramente con materias primas renovables, sumándose a las estrategias para reducir la huella ambiental del certamen.

Varios equipos ya han presentado sus nuevos automóviles en lo que va de año. Según consignó la publicación, entre los que revelaron sus diseños se encuentran Mercedes, Ferrari, Red Bull, Alpine, Haas y Racing Bulls. Respecto a los proyectos que ingresan a la competición, Audi mostró públicamente su monoplaza, aunque Cadillac aún no ha dado a conocer detalles de su propuesta.

El artículo del medio explicó que Williams decidió no participar en el shakedown del Circuit de Barcelona-Catalunya como consecuencia del calendario de desarrollo de su monoplaza para 2026. La escudería británica priorizó continuar el perfeccionamiento del FW48 y ha optado por realizar pruebas privadas antes de acudir al primer test oficial de pretemporada. Esta sesión estará programada en Baréin del 11 al 13 de febrero.

Además, el Circuit de Barcelona-Catalunya será nuevamente sede de una prueba puntuable en el calendario del Mundial. Entre los días 12 y 14 de junio, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya se disputará en el trazado catalán y corresponderá a la novena fecha del campeonato. Según informó el medio, este evento marca el regreso de la máxima categoría a una plaza histórica del automovilismo internacional.

El medio resaltó la relevancia del shakedown como oportunidad para que los equipos realicen validaciones tecnológicas ante la inminente entrada en vigor de las nuevas reglas. Los ensayos en Montmeló facilitan la recopilación de datos y la observación del rendimiento de los monoplazas bajo condiciones controladas, un aspecto esencial ante el reto que suponen las transformaciones técnicas y ecológicas previstas en los próximos años.

Sobre la situación de Williams, el artículo puntualizó que la escudería y Carlos Sainz orientarán sus esfuerzos a obtener un rendimiento óptimo en las sesiones privadas, antes del debut oficial en Baréin. El resto de conjuntos espera aprovechar los días en Barcelona para afinar la puesta a punto de sus vehículos y ajustar estrategias en función de los resultados arrojados por el shakedown.

El medio también recordó que la cita de Barcelona abre el camino hacia una temporada en la que la Fórmula 1 realiza un giro de relevancia en materia tecnológica, alineada con los principios de eficiencia y reducción de impacto medioambiental. La introducción de las nuevas reglas para 2026 actúa como catalizador de los cambios visibles tanto en las especificaciones técnicas como en los métodos de trabajo implementados por las escuderías.

Los eventos desarrollados en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante estos días anticipan el inicio de una campaña que pone a prueba la capacidad de innovación de los equipos y su adaptación a los requisitos regulatorios. Según recogió el medio, el circuito catalán acoge estas actividades lejos de la exposición mediática y del público general, con el objetivo de favorecer el desarrollo interno de cada estructura antes del arranque del campeonato.