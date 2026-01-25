Ascienden a 73 los muertos en el incendio del Gul Plaza mientras quedan una decena de desaparecidos

El incendio ocurrido la semana pasada en el centro comercial Gul Plaza de Karachi, en Pakistán, ha dejado ya 73 muertos después del hallazgo de los restos mortales de dos personas en las últimas horas, según el último recuento de las autoridades, que estiman los desaparecidos en aproximadamente una decena.

El encargado del Proyecto de Identificación del Comité de Enlace Ciudadano con la Policía, Amir Hassan, ha explicado al diario paquistaní 'Tribune' que, hasta el momento, se han identificado 23 cuerpos, 16 de ellos mediante ADN.

Por su parte, el comisario adjunto Javed Nabi Khoso ha informado de que se ha completado aproximadamente el 90 por ciento del trabajo de limpieza en Gul Plaza, mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos, según declaraciones recogidas por 'The Times of Karachi'.

Mientras tanto, el ministro del Interior de Sindh, Zia ul Hasan Lanjar ha informado que el Gobierno del estado tiene intención de abrir una investigación por terrorismo por la mera razón de acelerar las pesquisas sobre el trágico suceso a través de este instrumento.

La investigación se está centrando especialmente en este aspecto de la tragedia: el Gul Plaza cuenta, en principio, con 16 salidas, pero en el momento del incendio solo dos de ellas estaban abiertas.

Los ciudadanos atrapados, además, estaban obligados a escapar con una mínima ayuda de las luces de emergencia porque, como ha reconocido el presidente de la Asociación de Comercios del Gul Plaza, Tanveer Pasta, la detección del incendio conllevó el corte general de electricidad para que las llamas no se propagaran tan rápido.