Walz desafía a Trump y anuncia una investigación propia de la muerte del hombre tiroteado por agentes federales

“Ya basta. Ponga fin a esto. No podemos vivir así. Nuestros hijos están conmocionados”, expresó el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en declaraciones recogidas por El País, tras comunicar que su administración abrirá una investigación propia sobre la muerte de un hombre durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis. Walz subrayó que la justicia estatal tomará control de la investigación y responsabilizó al gobierno federal de la violencia generada por la intervención de agentes en el área.

De acuerdo con El País, Tim Walz manifestó en una rueda de prensa su decisión de no confiar en la versión ofrecida por las autoridades federales sobre los hechos que desencadenaron el fallecimiento del ciudadano el sábado anterior. “No se puede confiar en el gobierno federal para llevar esta investigación. El estado la llevará. Punto”, afirmó el gobernador, dirigiéndose a la Casa Blanca. Durante su intervención, tuvo palabras directas para el presidente Donald Trump, a quien exigió retirar las fuerzas federales de Minnesota y denunció la manera en que estas operaciones afectan la convivencia y seguridad de la población local.

El incidente bajo investigación tuvo lugar durante una operación en el centro de Minneapolis, donde un agente de la Patrulla Fronteriza disparó y causó la muerte de un ciudadano estadounidense mientras trataban de detener a un ciudadano extranjero, informó El País. La actuación de los agentes federales ha sido objeto de críticas por parte de autoridades locales y estatales, que han exigido la finalización de los despliegues operativos del ICE en Minnesota.

Walz relató que ha tenido acceso a varios videos que registran el suceso, y aseguró ante los medios que las imágenes contradicen la versión del Departamento de Seguridad Nacional, el cual había defendido la actuación de los agentes federales como una respuesta ante supuestas amenazas graves. El gobernador tildó de “mentiras” las explicaciones del gobierno federal: “Gracias a Dios tenemos el vídeo porque según el Departamento de Seguridad Interior estos siete heroicos tipos se enfrentaron a la carga de un batallón o algo así. No tiene sentido. Son mentiras. Este debe ser el momento de decir ‘basta’”, citó El País.

En medio de la tensión generada por las acciones federales, se han presentado antecedentes que aumentan el descontento social, recordó El País. Entre estos, el caso del fallecimiento de Reneé Good el 7 de enero pasado y la detención de un niño de cinco años, hechos que han contribuido a la creciente indignación de la comunidad en Minnesota contra los operativos migratorios y de control por parte del ICE y otras agencias federales.

El medio también consignó que el gobernador Tim Walz notificó a las autoridades federales su intención de cargarles los costos asociados a la movilización de la Guardia Nacional estatal, recurso desplegado para responder al clima de tensión en la ciudad. Según Walz, la situación ha impactado profundamente a la ciudadanía, y especialmente a los niños y jóvenes que han sido testigos directos o indirectos de los operativos y sus consecuencias.

El País destacó que a raíz de estos hechos tanto las autoridades estatales como locales han incrementado su presión sobre la administración federal de Donald Trump para poner fin a los métodos de intervención usados por ICE en Minnesota. La controversia se mantiene alrededor del grado de transparencia y responsabilidad en la gestión de estos incidentes, mientras la gestión de Walz prioriza la defensa de la autonomía estatal frente a lo que consideran un manejo deficiente y opaco por parte de las instancias federales.

El asunto permanece en el centro del debate político y social en el estado, impulsando movilizaciones y llamados a la revisión de los protocolos federales para el control migratorio y de seguridad interna. El País detalla que la investigación abierta por la oficina del gobernador se presenta como una respuesta a las crecientes demandas de la sociedad civil, funcionarios y líderes comunitarios que cuestionan la justificación y la magnitud de la presencia federal en la región.