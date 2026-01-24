Una embarcación se incendia en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por "causas que se desconocen"

Efectivos del cuerpo de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria lograron extinguir el incendio en una embarcación después de que la nave fuera trasladada por personal de La Marina a una zona segura dentro del muelle deportivo, según información recogida por la Policía Portuaria. El incidente se registró la mañana del sábado en la zona de La Marina, ubicada en el muelle deportivo capitalino, donde se generó un operativo de emergencia para controlar la situación y evitar daños mayores.

De acuerdo con la Policía Portuaria, aún se desconocen las causas que provocaron el fuego en la embarcación, lo que motivó el despliegue inmediato de bomberos y del personal de La Marina. El medio informativo detalló que la respuesta rápida permitió trasladar la nave desde su ubicación inicial a un área libre de riesgos, facilitando así el acceso del equipo de extinción.

Las labores de los bomberos incluyeron la utilización de espumógeno para sofocar las llamas una vez que la embarcación se encontraba en un entorno seguro. Este método permitió contener el fuego y evitar que alcanzara otras embarcaciones o instalaciones cercanas, reportó la Policía Portuaria.

Durante el operativo, la coordinación entre los diferentes equipos de emergencias y el personal portuario resultó esencial para minimizar los riesgos. Según consignó la Policía Portuaria, no se reportaron heridos ni afectaciones materiales más allá de la propia embarcación involucrada.

El siniestro generó expectación entre los usuarios del muelle deportivo y de las instalaciones de La Marina, quienes observaron el despliegue de medios mientras se desarrollaban las labores de control y extinción del fuego. Las autoridades portuarias establecieron un perímetro de seguridad a fin de facilitar el acceso a los servicios de emergencia y prevenir incidentes adicionales.

Según reportó la Policía Portuaria, las investigaciones para determinar el origen del incendio continúan en curso, sin que hasta el momento se manejen hipótesis concretas. El organismo reiteró la necesidad de mantener las medidas de prevención y vigilancia en las zonas portuarias, especialmente en áreas donde se agrupan un gran número de embarcaciones particulares.

La Marina de Las Palmas de Gran Canaria es una de las zonas náuticas más transitadas de la isla, lo que motivó la activación inmediata de un amplio operativo ante el reporte del incidente. El despliegue incluyó tanto recursos materiales como humanos, con énfasis en contener la propagación del fuego y garantizar la seguridad de personas y bienes.

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria destacaron la importancia del traslado previo de la nave, que favoreció el éxito de la intervención y redujo el riesgo de daños colaterales. Según la Policía Portuaria, la eficacia del protocolo permitió extinguir el incendio sin que la situación tuviera consecuencias mayores para el resto del muelle deportivo.

Las autoridades portuarias permanecen alerta para identificar posibles factores que hayan contribuido al origen del fuego. Las labores de inspección y evaluación continuarán en los próximos días, con el objetivo de esclarecer los hechos y tomar las medidas que sean necesarias para reforzar la seguridad en la zona de La Marina, informó la Policía Portuaria.