El Gobierno cesa a Francisco Martín como director general de Vivienda y nombra en su lugar a Inés Sandoval

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha cesado a Francisco Javier Martín como director general de Vivienda y Suelo y ha nombrado en su lugar a Inés Sandoval, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes.

Sandoval, que hasta ahora ocupaba el cargo de directora de Planificación y Evaluación en el Ministerio de Vivienda, pasará ahora a liderar la Dirección General de Vivienda y Suelo.

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Licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (2006-2011) y con estudios en Diplomatura de Trabajo Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Sandoval ha sido directora de Promoción y Colaboración en la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).

Entre 2019 y 2025 fue directora general de Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y presidenta de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (2023-2025), desde donde se ocupó de la gestión del patrimonio público de vivienda y suelo.

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Entre 2015 y 2019 fue viceportavoz y concejala de Empleo e Igualdad en el Ayuntamiento de Toledo, vicepresidenta del Patronato Deportivo Municipal y presidenta del Distrito de Santa María de Benquerencia.

A Sandoval la sustituirá en la Dirección General de Planificación y Evaluación del Ministerio María Isabel Vergara Sánchez, según consta en el BOE de este martes.

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El cese de Francisco Martín y los nombramientos de Inés Sandoval y de María Isabel Vergara fueron acordados ayer por el Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.