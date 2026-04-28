Ortega Cano, feliz tras la reconciliación de Gloria Camila y Rocío Flores, confiesa si tiene ganas de enamorarse

Amigo de Curro Vázquez y mostrando una vez más su apoyo incondicional y su orgullo por todo lo relativo a la tauromaquia, José Ortega Cano no se ha perdido este lunes el acto en el que el diestro de Linares ha recibido en el Senado el Premio Nacional de Tauromaquia en reconocimiento a toda su trayectoria.

Junto a otros rostros conocidos del mundo del toro como Alejandro Talavante, Rafael Gracia 'El Tato', Victoriano Marín, Juan Pedro Domecq, Pablo Aguado, Ginéz Marín, Uceda Leal, o Cristina Sánchez, personalidades políticas como el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, y aficionados como los periodistas Juan del Val y Rubén Amón, el viudo de Rocío Jurado ha expresado emocionado que "tenía que estar. Yo soy muy admirador de él y él de mí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos compartido lo difícil, lo regular, lo bueno y lo bueno bueno".

PUBLICIDAD

"A lo largo de mi carrera ha habido de todo, ha habido cosas muy buenas, muy buenas, otras regulares y otras malas, por cogidas y todas esas cosas. Pero muy bien, muy feliz, muy contento y estoy muy tranquilo con mi familia, con mis amigos y disfrutando de la vida" ha confesado haciendo balance de su extensa trayectoria en los ruedos, asegurando que la palabra "reaparición" está totalmente descartada a sus 72 años: "Pues mira, el hecho de torear algún día con alguna becerra y eso en el campo, perfecto. Pero ya de corridas y eso ya no".

Y es que esa etapa ya pasó, como reconoce con una sonrisa nostálgica revelando que "estoy muy bien, muy bien, muy tranquilo, muy sosegado y disfrutando de mi gente. Ahora he estado en Costa Ballena y Chipiona y lo hemos pasado muy bien una semana, que tengo una casa allí muy bonita, y bueno, disfrutando de la vida".

PUBLICIDAD

También en la Feria de Abril, donde semanas después de su baile viral haciendo pasos y estiramientos de yoga y de pilates en la Iglesia de San Antón durante el concierto benéfico de Glenda Gaby, ha vuelto a sorprender al arrancarse a bailar dándolo todo durante la fiesta que 'El Turronero' ofreció en su caseta el pasado jueves. "Bueno, es que soy muy bailón, muy de todo..." ha admitido entre risas.

Un evento en el que después de un mes enfadadas Gloria Camila y Rocío Flores sellaban su reconciliación derrochando risas y complicidad dejando claro que su distanciamiento ha quedado atrás a pesar de que, por el momento y como han asegurado, no han tenido una conversación propiamente dicha sobre su relación: "Sí, hombre. Yo creo que eso son cosas que se dice una cosa y después es otra" ha apuntado Ortega Cano, feliz porque la paz haya vuelto a su familia y de que su hija y su 'nieta', que se adoran, hayan podido solucionar las cosas.

PUBLICIDAD

En este gran momento de su vida, ¿es enamorarse de nuevo lo único que le queda para ser plenamente feliz? Como confiesa, "estoy enamorado de mis amigos y amigas", y por el momento no tiene ganas de encontrar el amor tres años después de su separación de Ana María Aldón.