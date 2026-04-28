Muere una persona en un ataque de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra Krivói Rog, la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

El jefe del Consejo de Defensa de Krivói Rog, Oleksander Vilkul, ha indicado en un mensaje que el ataque con drones rusos ha alcanzado "una instalación de infraestructura". "Desafortunadamente, un hombre ha muerto y otro ha resultado herido", ha señalado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 123 drones y ha asegurado que 95 han sido destruidos, si bien ha confirmado impactos en 16 puntos del país. "El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha pedido a la población que siga las normas de seguridad.

El paro sube en 231.500 personas hasta marzo, su mayor alza desde 2013, y se destruyen 170.300 empleos

El paro sube en 231.500 personas hasta marzo, su mayor alza desde 2013, y se destruyen 170.300 empleos

Alejandro Cachón: "No me generan presión las expectativas, mi presión es dar mi máximo"

Alejandro Cachón: "No me generan presión las expectativas, mi presión es dar mi máximo"

Virginia Barcones, nueva decretaria general de Protección Civil, y Benjamín Salvago González, director general

Virginia Barcones, nueva decretaria general de Protección Civil, y Benjamín Salvago González, director general

La Fundación MÁS QUE IDEAS pide reconocer el cáncer de piel no melanoma como enfermedad profesional

La Fundación MÁS QUE IDEAS pide reconocer el cáncer de piel no melanoma como enfermedad profesional

Irán ensalza sus lazos con Rusia y aplaude a Moscú por su "apoyo a la diplomacia" en Oriente Próximo

Irán ensalza sus lazos con Rusia y aplaude a Moscú por su "apoyo a la diplomacia" en Oriente Próximo