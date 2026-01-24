Un agente federal mata a tiros a un hombre en Minneapolis (EEUU)

Un agente federal de la Patrulla Fronteriza ha matado este sábado a tiros a un hombre de 37 años de edad y estadounidense en la ciudad de Minneapolis dos semanas después de que otro agente federal, en este caso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) matara a una mujer en medio de la enorme tensión desatada por sus redadas antimigratorias.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha explicado en rueda de prensa que la víctima "es un hombre blanco de 37 años vecino de Minneapolis y creemos que es un ciudadano estadounidense". Además ha resaltado que tenía licencia de armas.

O'Hara ha instado a "todos" a mantener la paz. "Reconocemos que hay mucha ira y muchas preguntas sobre lo que ha pasado, pero necesitamos que la gente siga en paz", ha apuntado antes de mencionar que hay "una reunión ilegal en la zona". También ha apelado a las agencias federales presentes en la zona a "actuar con la misma disciplina, humanidad e integridad que las fuerzas de seguridad".

El Departamento de Seguridad Nacional, a cuyas órdenes está el ICE, ha destacado que el hombre iba armado con una pistola y dos cargadores. El incidente, según el departamento, ha ocurrido en torno a las 09.05, hora local. Durante una operación del ICE, un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de 9mm. "Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero éste se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó a la defensiva", ha indicado el departamento.

El estado de Minnesota, cabe recordar, permite la posesión de armas de fuego, previa licencia, e incluso es posible exhibirlas en la calle. "Los médicos presentes en el lugar le brindaron asistencia médica de inmediato, pero fue declarado muerto en el lugar", añade el departamento. El hombre no portaba identificación y "quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden".

"QUERÍA MASACRAR A LOS AGENTES"

En la misma línea, el comandante del ICE en Minneapolis, Gregory Bovino, ha señalado al ahora fallecido por "resistirse violentamente" a un intento de desarmarlo porque llevaba "una pistola semiautomática de 9 milímetros". "Un agente de la Patrulla Fronteriza temiendo por su vida y por la vida y la seguridad de sus compañeros realizó disparos defensivos", ha indicado en rueda de prensa. El fallecido "quería hacer el máximo daño y masacrar a los agentes de las fuerzas de seguridad", ha subrayado Bovino.

"Entonces 200 personas se presentaron en el lugar y obstruyeron y atacaron a los agentes. Se aplicaron medidas de control de multitudes por la seguridad de los agentes", ha relatado.

Bovino ha resaltado que el agente implicado llevaba ocho años en la Patrulla Fronteriza y questaba "altamente formado". "El agente tenía una amplia formación como agente de seguridad de campo y agente de letalidad menor.

El jefe del ICE en Minneapolis ha explicado que el incidente se produjo durante una operación para apresar a un extranjero, José Huerta Chuma, que tendría antecedentes por lesiones, alteración del orden público y conducir sin carné.

De hecho, los agentes del ICE habrían ordenado a los policías de Minnesota retirarse del lugar de los hechos, pero O'Hara se negó, según recoge el periódico. Además, ha ordenado a los agentes custodiar el lugar, ha cancelado todos los permisos y ha llamado a trabajar a todos los agentes, excepto los del turno de noche.

Varios testigos de lo ocurrido han sido ya trasladados a una sede de la administración estatal, en el Edificio Whipple. Agentes de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota se han desplzado hasta el lugar del incidente, pero poco después el organismo ha informado de que "los agentes e investigadores intentaron acceder al lugar, pero se lo impidió personal del Departamento de Seguridad Interior".

MANIFESTACIONES Y REACCIONES POLÍTICAS

Mientras, los agentes del ICE han respondido a la multitud que ha comenzado a aglomerarse en el lugar con gases lacrimógenos en un ambiente de tensión. Los manifestantes han plantado cara a los agentes gritándoles frases como "¡Nazis!" mientras alzaban las manos para recalcar el carácter pacífico de la protesta. En algunos puntos los manifestantes han comenzado a levantar barricadas.

El gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, ha pedido a las autoridades federales que sean las fuerzas de seguridad estatales y locales las que se encarguen de la investigación. "Dejad a los investigadores que se aseguren de que haya justicia (...). El estado tiene el personal para que la gente esté segura. Los agentes feerales no deben obstruir nuestra labor", ha apuntado en redes sociales.

"Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya", ha añadido en un mensaje anterior.

El alcalde de Minnesota, Jacob Frey, ha pedido también la retirada de los efectivos federales. "¿Cuántos vecinos más, cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que termine esta operación?", se ha preguntado en rueda de prensa. "Esta operación no está generando seguridad en nuestra ciudad", ha remachado.

Por su parte, el miembro del Senado de Minnesota por el Partido Republicano Zach Duckworth ha pedido una "pausa táctica" en la operación para facilitar una distensión. "Los líderes a todos los niveles deben evaluar esta situación por lo que es, no por lo que quisieran que fuera. Rebajemos la temperatura y la retórica", ha planteado en redes.

TERCER TIROTEO EN DOS SEMANAS

Este viernes, miles de personas han tomado las calles de Minneapolis para denunciar abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del ICE después de que, el pasado 7 de enero, otro agente federal matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good. Una semana después, hirieron de un disparo en la pierna a un ciudadano venezolano.

Esta movilización ha estado enmarcada en una gran jornada de protesta en la que los organizadores han llamado a la huelga --laboral, escolar y de consumo-- "para oponerse unidos a las acciones del gobierno federal contra el estado", dentro del movimiento de protesta 'ICE Out for Good' (ICE fuera de una vez) que engloba a más de cien organizaciones como sindicatos, grupos por los derechos civiles y entidades religiosas.

Los manifestantes han tenido que hacer frente a una ola de frío que azota Estados Unidos y que ha dejado temperaturas de menos 23 grados centígrados. "Son -23 grados y miles aún se presentaron con fuerza en Minneapolis. Así somos nosotros", ha asegurado el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, que ha mostrado su apoyo a las movilizaciones.

El Gobierno liderado por Donald Trump lanzó la operación contra la inmigración 'Metro Surge' el pasado mes de diciembre en Minnesota que el inquilino de la Casa Blanca ha justificado bajo la afirmación de un aumento de la criminalidad. Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Good o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado.