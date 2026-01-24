Trump acusa a Canadá de acercarse a China y oponerse al escudo antimisiles 'Cúpula Dorada' en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a Canadá por oponerse al proyecto de escudo antimisiles denominado 'Cúpula Dorada' que el inquilino de la Casa Blanca busca establecer en Groenlandia y ha acusado al Gobierno canadiense de acercarse a China.

"Canadá se opone a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia, a pesar de que protegería a Canadá. En cambio, votó a favor de hacer negocios con China, ¡que los devorará en el primer año!", ha indicado el mandatario estadounidense en redes sociales.

La acusación llega después de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmara en redes sociales que su país "no vive gracias a Estados Unidos". "Canadá y Estados unidos han construido una asociación notable en los ámbitos económico, de seguridad y de intercambio cultural. Pero Canadá no vive gracias a Estados Unidos, Canadá prospera porque somos canadienses", aseguró.

Carney mantuvo hace una semana un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, durante una visita oficial al país asiático tras la que sentenció que las relaciones bilaterales con China son "más predecibles" que las que el país norteamericano tiene con Estados Unidos tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Igualmente, el presidente estadounidense ha retirado este viernes la invitación a Canadá para formar parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza sin precisar los motivos de esta decisión, una invitación que las autoridades canadienses había declinado tras el anuncio de que un asiento "permanente" en la Junta supondría el pago de 860 millones de euros.