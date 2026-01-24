Agencias

Terelu Campos guarda silencio respecto a la barbería de Carlo Costanzia

Marta Riesco se encontraba con la exclusiva a pie de calle cuando al hacer un directo para el programa 'No somos nadie', de Canal Quickie, desde la barbería de Carlo Costanzia, se percataba de que el negocio estaba cerrado. Tras hablar con varios vecinos y un amigo del joven que trabaja en un restaurante situado en la misma calle, la periodista confirmaba que llevaba desde antes de Navidades con la persiana bajada.

Una noticia que se daba en exclusiva el pasado jueves desde 'No somos nadie' y que ponía de nuevo en el punto de mira a Costanzia. Después de abrir ese negocio con toda su ilusión, parece que el joven, que ha estado grabando 'DecoMasters' con su madre, no está teniendo los resultados que esperaba.

Terelu Campos fue preguntada este viernes por la noticia y, lejos de aclarar en qué punto se encuentra el negocio de su yerno, prefería guardar silencio y no entrometerse en los temas que afectan a la pareja de su hija y a esta.

Después de confirmar el pasado jueves que la barbería llevaba cerrada desde antes de Navidades, el programa llamó al número que aparece en su web y, sorprendentemente, sí conseguían pedir cita... lo que significaría que vuelve a tener sus puertas abiertas.

Esta polémica se suma a los movimientos que ha habido en redes sociales por parte de la familia después de que tanto Carlo como Alejandra dejaran de seguir a Costanzia padre y, días más tarde, el modelo se borrase su perfil de Instagram.

