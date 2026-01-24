La principal oposición de Somalia acepta dialogar con el Gobierno para resolver la parálisis electoral

Representantes de los estados de Puntlandia y Jubalandia, que en el año 2024 rompieron relaciones con el Gobierno somalí debido a desacuerdos sobre las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Hasan Sheij Mohamud, integran la principal coalición opositora de Somalia y han anunciado su disposición a participar en un foro consultivo nacional. El principal objetivo de este diálogo, según consignó el medio Europa Press, es buscar una salida a la parálisis institucional que atraviesa el país por la ausencia de una fecha definida para las elecciones, con el agravante de la inminente expiración del actual mandato presidencial, previsto para el 15 de mayo.

De acuerdo con Europa Press, el Consejo para el Futuro de Somalia, que agrupa a destacadas figuras opositoras incluidas en el Foro de Salvación de Somalia, aceptó en principio asistir a la ronda de diálogos a partir del 1 de febrero, pero condicionó su participación al retiro de las reformas constitucionales propuestas por el gobierno. Entre los participantes de este bloque opositor figuran el expresidente Sharif Sheij Ahmed y los ex primeros ministros Hasán Alí Jaire, Mohamed Husein Roble y Abdi Fará Shirdon.

Según detalló Europa Press, la alianza opositora rechaza la imposición del sufragio universal a través de reformas constitucionales en el corto plazo, por considerar que la compleja realidad política del país impide su implementación adecuada antes de la expiración del actual mandato. Además, la coalición advierte que las enmiendas planteadas por el Gobierno conferirían al presidente la potestad de designar o remover al primer ministro, lo que se interpreta como una medida centralizadora con el riesgo de restar competencias a los estados federados de Somalia.

"La decisión de acudir a esta conferencia consultiva está motivada por la necesidad de prevenir un vacío constitucional y buscar una solución política inclusiva que salvaguarde la unidad y la condición de Estado de la República Federal de Somalia", afirmó la oposición en un comunicado recogido por medios somalíes y citado por Europa Press. Voceros del Consejo para el Futuro de Somalia subrayaron su preferencia por priorizar cuestiones como la seguridad nacional y el consenso en torno al marco electoral, en vez de centrar el debate en las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo.

La demanda de la oposición se inscribe en un escenario agravado por la actividad de organizaciones yihadistas como Al Shabaab y Estado Islámico, así como por la crisis política con el estado separatista de Somalilandia. Europa Press explicó que la independencia de Somalilandia recibió recientemente el reconocimiento de Israel, motivado por intereses estratégicos relacionados con la proximidad geográfica respecto a Yemen, desde donde la insurgencia hutí ha lanzado ataques hacia territorio israelí en respuesta a la ofensiva militar en Gaza.

El medio Europa Press también informó que la Embajada de la Unión Europea en Somalia alentó a las fuerzas de la oposición a aceptar la invitación del Gobierno, señalando la urgencia de restablecer el diálogo ante el aumento de la tensión política en el país. Francesca Di Mauro, embajadora de la UE en Somalia, declaró que "la UE acoge con satisfacción la invitación al Consejo del Futuro de Somalia a un foro nacional", en referencia al intento de reunir a todas las partes en la búsqueda de consensos para evitar un vacío de poder al término del mandato actual.

El Consejo para el Futuro de Somalia manifestó que espera que la agenda del foro consultivo dé prioridad a la construcción de un acuerdo sobre la hoja de ruta electoral y el fortalecimiento de las instituciones federales. Entre las preocupaciones centrales mencionadas figuran las estrategias para contener la amenaza yihadista y la necesidad de asegurar una transición política que preserve la estabilidad e integridad territorial del país. Europa Press concluyó que la iniciativa cuenta con el respaldo de varios actores internacionales, que observan con atención el desarrollo del proceso de diálogo ante el delicado entorno político y de seguridad en Somalia.